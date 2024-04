VPN illimitata con 2,19 €/mese: è la nuova promo di CyberGhost

Attivare una nuova VPN illimitata non è mai stato così conveniente: grazie all'offerta in corso, infatti, è ora possibile attivare CyberGhost al prezzo scontato di 2,19 euro al mese. La promozione in questione prevede uno sconto dell'82% rispetto al prezzo standard della VPN ed è disponibile per un periodo di tempo limitato.

L'offerta riguarda il piano biennale con 2 mesi extra aggiuntivi e una garanzia di rimborso integrale disponibile per 45 giorni a partire dalla data di attivazione del servizio. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto, in modo da raggiungere il sito ufficiale di CyberGhost.

VPN illimitata con CyberGhost: bastano 2,19 euro al mese

Accedere a una VPN illimitata è oggi decisamente più conveniente. Grazie all'offerta in corso, infatti, il costo si riduce ma la qualità del servizio resta al top. CyberGhost mette a disposizione degli utenti una VPN illimitata caratterizzata da:

crittografia del traffico dati per rendere privata la connessione

del traffico dati per rendere privata la connessione politica no log che azzera il tracciamento

che azzera il tracciamento un network di migliaia di serve r per geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese

r per geolocalizzare il proprio IP in un altro Paese connessione senza limiti di banda o di traffico dati

la possibilità di utilizzare la VPN su 7 dispositivi differenti e con app disponibili per tutti i principali sistemi operativi

e con app disponibili per tutti i principali sistemi operativi accesso gratuito al servizio ID Guard che segnala violazioni di dati che coinvolgono la e-mail o le password dell'utente

Grazie all'offerta in corso, CyberGhost ora è attivabile con un costo di 2,19 euro al mese, optando per il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi. L'offerta prevede la fatturazione anticipata e include la garanzia di rimborso esercitabile entro 45 giorni.

Per accedere subito all'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed esclusivamente tramite il sito ufficiale della VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.