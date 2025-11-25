VPN illimitata con 1,11 euro al mese: durante il Black Friday è possibile

Con l'offerta del Black Friday è possibile attivare una nuova VPN a un prezzo ottimo: per chi sceglie PrivadoVPN, infatti, è ora possibile sfruttare una VPN illimitata con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese.

L'offerta in questione è legata all'attivazione del piano di 24 mesi che include anche 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. La promo, inoltre, include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivadoVPN, qui di sotto. L'attivazione consente l'utilizzo immediato del servizio, senza limitazioni. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

L'offerta giusta per il Black Friday

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con un costo davvero contenuto. Il servizio propone la crittografia del traffico dati, con la possibilità di navigare senza tracciamento grazie a una politica no log.

Il servizio, inoltre, propone un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di aggirare blocchi geografici online e navigare senza limitazioni. L'uso della VPN può avvenire da 10 dispositivi in contemporanea.

PrivadoVPN ha tutte le carte in regola per poter essere la soluzione giusta per chi è alla ricerca di una nuova VPN illimitata e sicura. Si tratta di un servizi completo e ricco di vantaggi che oggi può essere attivato con un prezzo davvero accessibile.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Sfruttando lo sconto in corso, PrivadoVPN è disponibile con un prezzo di appena 1,11 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo e garantisce un risparmio del 90% rispetto al prezzo standard del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.