VPN illimitata a poco più di 1€: la super offerta di PrivadoVPN

Un servizio di VPN illimitata a poco più di 1 euro? Grazie alla duplice offerta del fornitore PrivadoVPN è realtà. La promozione in corso sul sito ufficiale del servizio di rete privata virtuale con sede in Svizzera consente di attivare il piano di due anni al prezzo scontato di 1,11 euro al mese, o in alternativa il piano annuale a 1,33 euro al mese, con la possibilità di aggiungere la funzionalità antivirus a 1,99 euro al mese.

PrivadoVPN è un provider di servizi VPN con sede in Svizzera. Al di là dei prezzi concorrenziali, l'altro suo principale punto di forza è la difesa dei dati personali dei suoi utenti, dal momento che opera secondo le severe leggi svizzere sulla privacy.

La doppia super offerta di PrivadoVPN

Come nostra consuetudine, vediamo due possibili casi d'uso di un servizio VPN come quello proposto da PrivadoVPN. Il primo riguarda il mondo travel: utilizzando una VPN è possibile trovare tariffe più convenienti tanto per i voli quanto per gli hotel, simulando una connessione in un Paese dove il potere di acquisto è di gran lunga inferiore rispetto a quello delle principali nazioni europee o, più in generale, del mondo occidentale.

Un altro caso d'uso riguarda la sfera lavorativa. Con una VPN è infatti possibile beneficiare di una collaborazione sicura su file e applicazioni aziendali da remoto, senza dunque mettere a rischio la sicurezza delle informazioni: ciò può rivelarsi molto utile ad esempio quando un team di consulenti lavora da Paesi diversi e si ritrova ad avere la necessità di accedere sia ai software che ai file riservati dell'azienda, solitamente disponibili solo attraverso la rete aziendale dell'ufficio.

Alla luce dunque dell'offerta in corso, PrivadoVPN figura tra i servizi VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo. La promozione attuale include tra le altre cose anche tre mesi extra di servizio gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.