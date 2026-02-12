VPN illimitata a 1 euro al mese: l'offerta bomba di PrivadoVPN con 3 mesi gratis

PrivadoVPN lancia una promozione particolarmente aggressiva nel panorama della sicurezza informatica e in particolare delle VPN. Per più di 2 anni puoi avere una VPN illimitata a 1,11 euro al mese risultando una delle VPN premium più economiche sul mercato, con il grande vantaggio della giurisdizione svizzera e con la possibilità di avere anche un antivirus completo con un piccolo sovrapprezzo di 1,99 euro.

L'offerta più conveniente, come vedi, è proprio quella relativa al piano biennale, con cui ottieni anche 3 mesi aggiuntivi portando la copertura totale a 27 mesi. Pagando subito 30 euro si tratta in pratica di una spesa mensile da 1,11 euro, con la possibilità come detto di integrare anche un antivirus per completare la tua suite di sicurezza.

Con PrivadoVPN avrai una piattaforma progettata per supportare lo streaming fluido sulle principali piattaforme, con routing intelligente e server globali stabili che privilegiano le prestazioni video permettendoti di guardare i tuoi programmi preferiti in alta qualità anche con la VPN attiva. La sede legale in Svizzera è poi un tema fondamentale per quanto riguarda la privacy, che permette al fornitore di applicare una rigorosa politica di no-log per la quale i tuoi dati di navigazione non vengano mai registrati.

L'app è facile da usare e puoi installarla anche su smartphone, tablet e altri dispositivi senza limiti: è uno strumento fondamentale per proteggere i dati sensibili come password e conti bancari, specie se ti ritrovi a utilizzare reti WiFi pubbliche durante i tuoi spostamenti. L'offerta è attiva ancora per poco: ti suggeriamo di approfittarne.

