VPN e TOR: come combinare questi strumenti per la massima privacy online

Per ottenere la massima privacy quando si naviga online è possibile combinare due strumenti accessibile a tutti gli utenti, una rete VPN e una rete Tor. L'uso combinato di questi due elementi permette di annullare i potenziali difetti sia della VPN che di Tor per poter accedere a Internet in modo sicuro e senza alcun tracciamento.

Tor è una rete di nodi (sostanzialmente, dei server) con un nodo di accesso, una serie di nodi intermedi e un nodo di uscita. I dati dell'utente entrano nel nodo d'accesso e vengono fatti passare per una lunga serie di nodi in modo rendere impossibile il tracciamento.

Accedendo alla rete Tor con una VPN è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati per una maggiore privacy. Questa pratica viene chiamata anche Onion over VPN. Per accedere a Tor con una VPN è possibile utilizzare NordVPN, disponibile ora in offerta con un costo di 3,99 euro al mese per il piano biennale con garanzia di rimborso di 30 giorni. L'offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

VPN e Tor: l'uso combinato massimizza la privacy

Per una connessione privata è possibile utilizzare VPN e Tor, insieme. Il meccanismo è molto semplice: la prima cosa da fare è attivare una VPN, in modo da assicurarsi l'accesso a Internet con la protezione della crittografia, andando anche a nascondere il proprio IP. In questo modo, sarà possibile accedere alla rete Tor (utilizzando il browser Tor) senza che questa possa vedere il proprio IP reale.

Il nodo di ingresso della rete Tor, infatti, vedrà l'IP del server VPN e non potrà risalire ai dati dell'utente. Inoltre, il traffico dati sarà crittografato e, quindi, sarà protetto anche nel caso in cui le informazioni scambiate dall'utente vengano intercettate (senza la chiave di decifrazione, infatti, non è possibile accedere ai dati crittografati dalla VPN). L'uso della rete Tor, inoltre, rende impossibile al fornitore della VPN che non applica una politica no log di tracciare l'attività online dell'utente.

La VPN da usare in combinazione con Tor è NordVPN. Il costo del servizio, che garantisce una connessione senza limiti con rete VPN, è di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

