VPN e log: quanto sono affidabili le politiche "no-log" dei provider?

Nell'ambito della scelta di una VPN ricadono diversi fattori. Uno dei più importanti è il tipo di dati raccolti dal servizio di rete virtuale privata. Per essere efficace e sicura, infatti, una VPN non deve raccogliere alcun dato dei suoi utenti. Ecco perché una delle prime cose di cui tenere conto è la presenza o meno di una politica no-log, con cui il fornitore VPN dichiara di non raccogliere alcun log relativo all'attività su Internet di ciascun utente. Ma quanto è affidabile una dicitura del genere?

A questo proposito, il consiglio è di prendere in considerazione soltanto i fornitori VPN che presentano una certificazione di politica no-log da una società indipendente. Una delle migliori, ad esempio, è NordVPN, che offre una rigorosa politica no-log certificata da un istituto terzo. E proprio NordVPN è protagonista in queste ore di un'ottima offerta sui piani di due anni, con sconti fino al 69% e prezzi a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro.

Come valutare la serietà di una VPN riguardo la politica no-log

Come spiegato nell'introduzione, per essere certi che un fornitori VPN dichiari il vero riguardo la sua politica no-log, è essenziale che quest'ultima sia certificata da un test indipendente. Se non è possibile trovare menzione dell'audit svolto da una società di terze parti, il consiglio è quello di non fare tanto affidamento sulle parole o lettere riportate.

Nel caso di NordVPN, l'ultimo test è datato a quest'anno ed è stato svolto dai professionisti di Deloitte Audit Lituania. L'audit ha confermato che una delle migliori VPN disponibili in questo settore non raccoglie alcun log relativo alle attività web svolte dai suoi utenti.

I piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro. In più, qualora il servizio non rispecchi le aspettative iniziali, si potrà richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

