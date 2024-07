VPN e console di gioco: come migliorare sicurezza e prestazioni online

Forse è un argomento sottovalutato, ma utilizzare una VPN con la tua console di gioco preferita è utile non solo per migliorare le prestazioni di rete online, ma soprattutto per incrementare il livello di sicurezza. Vediamo in che modo può fare la differenza per te, magari scegliendo una delle più affidabili: NordVPN, in sconto per luglio.

NordVPN e console di gioco: un connubio vincente

L'utilizzo di una VPN, innanzitutto, ti protegge contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service). Questi attacchi, spesso mirati a interrompere le sessioni di gioco, diventano quasi impossibili quando il tuo indirizzo IP è nascosto dalla VPN. Inoltre, con il traffico internet criptato, i tuoi dati personali e la tua attività online rimangano al sicuro da occhi indiscreti.

Un altro fattore da non sottovalutare è quello relativo al throttling dell'ISP, in cui i provider di servizi internet limitano la velocità di connessione durante il gaming. La VPN ti assicura che la tua connessione resti stabile e veloce indipendentemente dal carico di traffico.

Visto che le abbiamo accennate, parliamo dunque delle prestazioni perché una VPN del calibro di NordVPN è in grado di ridurre il ping e migliorare la latenza per rendere il gaming più fluido e reattivo. Cruciale se giochi a titoli competitivi che richiedono un'alta precisione e soprattutto partite completamente pulite dal lag.

E, parlando di giochi multiplayer competitivi, non possiamo non accennare alla possibilità di accedere a server di gioco in tutto il mondo che hai solo con una VPN. Utile per giocare con giocatori di altre regioni o accedere a contenuti non presenti nella tua area geografica.

Perché scegliere NordVPN? Perché ti offre server ottimizzati per il gaming, garantendo velocità elevate e connessioni stabili, oltre ad una sicurezza avanzata che garantisce protezione contro gli attacchi DDoS e una rigorosa politica no-log. Per usarla con la tua console, ti basta installarla sul router a cui ti colleghi, in modo che la tua piattaforma e qualsiasi altro dispositivo collegato sia protetto dalla VPN.

