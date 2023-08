VPN e antivirus in un abbonamento con Norton: 3 motivi per scegliere l'offerta

Per massimizzare la sicurezza informatica, soprattutto quando si utilizza Internet, è prioritario poter contare su di un antivirus, in grado di rilevare e bloccare in tempo reale le minacce informatiche, e una VPN illimitata, per proteggere il traffico dati, rendendolo privato.

In quest'ultimo periodo, il settore della sicurezza informatica ha registrato l'arrivo dell'offerta combinata di Norton che unisce antivirus e VPN in un unico abbonamento. I due servizi proposti da Norton sono attivabili con un prezzo scontato di 34,99 euro per un anno con possibilità di estendere la protezione a 5 dispositivi (tra Android, iOS, Windows e macOS).

Per accedere subito all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Antivirus e VPN con Norton: perché scegliere l'offerta

Il bundle di Norton è un vero e proprio punto di riferimento per massimizzare la sicurezza informatica dei propri dispositivi. Ci sono almeno 3 motivi per scegliere quest'offerta:

il bundle propone un livello di protezione superiore ; l'antivirus di Norton è tra i più affidabili sul mercato e la Secure VPN è dotata di funzioni di sicurezza avanzate, dalla crittografia al sistema no log che azzera il tracciamento

; l'antivirus di Norton è tra i più affidabili sul mercato e la Secure VPN è dotata di funzioni di sicurezza avanzate, dalla crittografia al sistema no log che azzera il tracciamento c'è la possibilità di proteggere tutti i propri dispositivi; Norton, infatti, permette di utilizzare i software su smartphone, tablet e PC con 5 dispositivi su cui attivare, in contemporanea, antivirus e VPN

Norton, infatti, permette di utilizzare i software su smartphone, tablet e PC con su cui attivare, in contemporanea, antivirus e VPN i costi sono ridotti; la promozione attuale consente l'attivazione a 34,99 euro per un anno; in pratica, il costo è inferiore ai 3 euro al mese per un bundle che comprende sia la VPN che l'antivirus; al momento, non c'è un'alternativa sul mercato in grado di garantire la stessa convenienza e lo stesso servizio di qualità

Per attivare la promozione VPN + antivirus di Norton è possibile seguire il link qui di sotto. Basta scorrere la pagina verso il basso per accedere subito alla promozione dedicata al bundle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.