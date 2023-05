VPN e 1 TB in cloud: per l'offerta completa di NordVPN bastano 6,69 €/mese

NordVPN è, senza dubbio, un punto di riferimento del settore delle VPN, garantendo una connessione illimitata e sicura con un costo di appena 3,99 euro al mese (scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis). Il servizio, però, propone un'offerta ancora più completa che può rappresentare la scelta giusta per moltissimi utenti. Con il piano Completo di NordVPN, infatti, è possibile ottenere, oltre alla VPN illimitata, anche un Password Manager multi-piattaforma e, soprattutto, 1 TB in spazio in cloud protetto dalla crittografia.

L'offerta in questione presenta un costo di 6,69 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi. Per richiedere l'offerta e attivare il piano Completo di NordVPN basta collegarsi al sito ufficiale e seguire la procedura di sottoscrizione (c'è una garanzia di rimborso integrale attivabile entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'offerta).

NordVPN: VPN illimitata e 1 TB in cloud per un'offerta davvero completa

Il piano Completo di NordVPN mette a disposizione:

accesso illimitato alla rete VPN , senza limiti di banda e con la protezione della crittografia del traffico dati e una politica no log per garantire la massima privacy

, senza limiti di banda e con la protezione della crittografia del traffico dati e una politica no log per garantire la massima privacy un password manager multi-piattaforma per salvare in sicurezza tutte le credenziali d'accesso e di pagamento

per salvare in sicurezza tutte le credenziali d'accesso e di pagamento 1 TB di spazio cloud protetto dalla crittografia e accessibile da tutti i dispositivi

L'offerta in questione consente, quindi, l'accesso ad una gamma completa di servizi pensati per garantire la massima sicurezza e privacy. Il costo è di 6,69 euro al mese con un risparmio del 59% rispetto all'abbonamento mensile scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis. L'offerta prevede fatturazione anticipata con possibilità di acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal e con garanzia di rimborso a 30 giorni. Per accedere all'offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Per chi vuole attivare solo la VPN, invece, c'è il piano Standard da 3,99 euro al mese.

