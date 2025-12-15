Nessun risultato. Prova con un altro termine.
VPN da usare in viaggio: ora bastano meno di 2 euro al mese

Davide Raia
Pubblicato il 15 dic 2025
In vista di un viaggio all'estero, per Natale o Capodanno, è utile attivare una VPN, in modo da poter accedere a Internet in sicurezza e senza tracciamento. Il servizio giusto su cui puntare è Surfshark, ora disponibile con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo. L'offerta in questione include anche una garanzia "soddisfatti o rimborsati" utilizzabile nei primi 30 giorni dall'attivazione. Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, qui di sotto.

VPN Surfshark Starter

VPN da usare in viaggio: c'è Surfshark

Con Surfshark è possibile attivare una VPN illimitata e sicura che rappresenta la soluzione ideale per chi viaggia. Il servizio, infatti, consente di criptare il traffico dati e, quindi, garantisce un accesso sicuro anche quando si usa una rete non privata (come un Wi-Fi pubblico).

In aggiunta, Surfshark garantisce la possibilità di utilizzare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo e, quindi, permette di "spostare" il proprio IP in un altro Paese, in modo da aggirare blocchi geografici e le censure online che possono rappresentare una limitazione alla navigazione all'estero.

La VPN è utilizzabile su più dispositivi in contemporanea e prevede una politica zero log che assicura l'uso dela rete senza alcuna forma di tracciamento. Si tratta, quindi, della VPN giusta da utilizzare per una navigazione completa e illimitata.

Per sfruttare l'offerta in corso e attivare Surfshark con un prezzo ridotto a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, basta seguire il link qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti, il servizio è disponibile con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile solo per un breve periodo di tempo: lo sconto è valido fino a 5 gennaio 2026.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

