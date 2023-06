VPN da usare all'estero: questa è quella giusta

Con le vacanze alle porte, i viaggi all'estero si moltiplicano. Per chi si trova all'estero o pianifica un viaggio, diventa molto importante poter contare su di una VPN illimitata, in grado di garantire un accesso sicuro e privato ad Internet, con la possibilità anche di geolocalizzare la propria posizione in Italia (ad esempio per accedere ai servizi di streaming per il mercato italiano).

La VPN giusta da usare all'estero, in questo momento, è NordVPN. Con l'offerta in corso, infatti, il servizio costa appena 3,99 euro al mese, puntando sul piano biennale che include una garanzia di rimborso a 30 giorni. NordVPN mette a disposizione una VPN senza limiti di banda e con una connessione protetta dalla crittografia e da una politica no log.

In più, il servizio consente di utilizzare il network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per accedere ad Internet aggirando qualsiasi blocco geografico. Per attivare l'offerta è possibile accedere al sito ufficiale di NordVPN tramite il link qui di sotto.

VPN all'estero: ecco perché conviene usare NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere ad una VPN illimitata. Il servizio si caratterizza per:

una connessione senza limiti di banda per un accesso ad Internet veloce in tutte le condizioni

la protezione della crittografia al traffico dati

una politica no log che azzera il tracciamento

la possibilità di aggirare qualsiasi blocco geografico tramite i server di NordVPN sparsi in tutto il mondo

Con l'offerta in corso, è possibile attivare NordVPN con una spesa di 3,99 euro al mese puntando sul piano biennale con fatturazione anticipata (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal) e garanzia di rimborso a 30 giorni. Il servizio, inoltre, è disponibile anche con il piano Plus da 4,99 euro al mese e con il piano Completo da 5,99 euro al mese. Il primo aggiunge il password manager mentre il secondo include anche 1 TB in cloud protetto dalla crittografia.

