VPN da usare all'estero: con quest'offerta di NordVPN scegliere quella giusta è facile

Con NordVPN è possibile accedere alla VPN giusta da usare all'estero: ecco la promo che fa la differenza e rende il servizio la scelta migliore.
Davide Raia
Pubblicato il 26 set 2025
NordVPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN completa e illimitata da utilizzare durante un viaggio all'estero. Sfruttando la promo in corso, infatti, il servizio è ora accessibile con un prezzo scontato di 2,98 euro al mese scegliendo il piano biennale.

La promo in questione è legata all'utilizzo del codice sconto BLAZE1MO, da inserire al momento dell'attivazione. In questo modo, il servizio garantisce 4 mesi aggiuntivi. Per sfruttare l'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Cosa prevede l'offerta di NordVPN

Con NordVPN è ora possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la crittografia del traffico dati, per rendere sicura una connessione anche quando si utilizza una rete Wi-Fi pubblica. In aggiunta, c'è una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell'attività dell'utente.

A disposizione degli utenti che sfruttano NordVPN troviamo un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo. In questo modo, è possibile "spostare" il proprio IP ed evitare blocchi geografici e censure online. Da segnalare che la VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza alcuna limitazione di banda.

Con l'offerta in corso e il codice BLAZE10, da aggiungere al momento del pagamento, NordVPN è ora attivabile con un prezzo ridotto a 2,98 euro al mese. In questo modo, il servizio può essere utilizzato per 28 mesi, senza alcuna limitazione.

Per tutti i nuovi utenti c'è una garanzia di rimborso di 30 giorni che permette di "testare" la VPN e, eventualmente, richiedere un rimborso di quanto speso al momento dell'attivazione. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo. Per tutti i dettagli basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione online.

