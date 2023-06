VPN da usare all'estero: 3 motivi per cui bisogna scegliere NordVPN

Durante un viaggio all'estero avere a disposizione una VPN è, spesso, molto importante. Quando si utilizza una rete Wi-Fi oppure quando si ha la necessità di geolocalizzare la propria posizione in Italia (per accedere a determinati servizi bloccati dall'estero) diventa fondamentale utilizzare una VPN in grado di garantire una connessione illimitata, una rete di server diffusa in modo capillare in tutto il mondo e standard di sicurezza elevati.

A soddisfare tutti i requisiti citati è NordVPN. Il servizio è ora disponibile a prezzo più che dimezzato scegliendo il piano biennale con 3 mesi gratis extra. Grazie all'offerta in corso, per utilizzare NordVPN bastano 3,99 euro al mese. Da notare che è anche possibile optare per il piano annuale, sempre con 3 mesi gratis extra, beneficiando di uno sconto che porta il costo del servizio a 4,59 euro al mese. Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN è la scelta giusta per usare una VPN all'estero

Ci sono almeno 3 motivi per cui NordVPN è la VPN da usare per i viaggi all'estero:

la VPN garantisce una connessione illimitata e, quindi, senza limiti alla banda disponibile e al traffico dati

e, quindi, senza limiti alla banda disponibile e al traffico dati il servizio presenta standard di sicurezza elevati con la crittografia a proteggere la connessione e una politica no log che assicura l'assenza di un tracciamento

con la crittografia a proteggere la connessione e una politica no log che assicura l'assenza di un tracciamento NordVPN può contare su di un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare blocchi all'accesso ai siti e ai servizi web

L'offerta in corso è l'occasione giusta per attivare NordVPN:

il piano biennale prevede una spesa di 3,99 euro al mese

prevede una spesa di il piano annuale prevede una spesa di 4,59 euro al mese

Per entrambe le soluzioni ci sono 3 mesi gratis aggiuntivi. Le offerte prevedono fatturazione anticipata, garanzia di rimborso a 30 giorni e possibilità di attivare l'abbonamento pagando con PayPal.

