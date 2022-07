VPN CyberGhost: protezione e privacy per soli 1,99 euro al mese

Se è vero che il mercato delle Virtual Private Network offre tante alternative, poche sono davvero valide.

Una VPN che si rispetti deve offrire adeguate garanzie lato sicurezza. Se il servizio non offre un'adeguato sistema per offuscare l'indirizzo IP, è praticamente inutile. In questo ambito la crittografia è dunque d'obbligo.

E per quanto riguarda la politica no log? Quanti servizi la rispettano realmente, andando oltre alle semplici dichiarazioni di facciata?

Lato performance, è ancora più difficile trovare una piattaforma all'altezza della situazione. Soprattutto chi intende adottare la VPN per streaming audiovisivo o download di file torrent, preservare la banda della connessione è una priorità concreta.

Infine, va tenuto anche conto dei prezzi: quasi tutti i servizi del settore, se di livello, non sono propriamente economici.

Inutile confermare che, valutando tutti questi parametri, il raggio d'azione è alquanto ristretto: CyberGhost è dunque una delle poche soluzioni efficaci in questo ambito.

CyberGhost e la sua ferrea politica no log

Una delle principali preoccupazioni di questa VPN è la privacy nonché l'anonimato dei suoi clienti. Proprio per questo motivo CyberGhost ha sede in Romania, un paese noto per le sue solide leggi in materia di privacy.

Tale nazione inoltre, non partecipa alla 5/9/14-Eyes Alliance per la sorveglianza sul Web. Di fatto, il provider si impegna a non condividere i dati degli utenti con nessuno, neppure con gli ISP e gli enti governativi. A livello pratico, CyberGhost non registra dati come:

indirizzo IP

siti web visitati

cronologia di navigazione

durata delle sessioni

uso della larghezza di banda

connessioni al server VPN

Il tutto per un grado di privacy che non ha eguali nel settore. I 100 server in 91 paesi, rendono ancora più protetto l'indirizzo IP dei clienti e, allo stesso tempo, garantiscono performance superiori alla media.

E i costi? Questa VPN viene proposta a un prezzo alquanto contenuto, anche in virtù dell'attuale offerta. Grazie allo sconto dell'83% infatti, è possibile ottenere tutta la protezione e la velocità di CyberGhost per appena 1,99 euro al mese (con la sottoscrizione triennale).

Non solo: il provider offre anche 3 mesi gratis a chi effettua questo tipo di abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.