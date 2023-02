VPN con prezzo ridotto a 1,61 euro al mese: ecco come fare

Scegliere una nuova VPN con un prezzo ridotto è possibile: bastano appena 1,61 euro al mese per accedere ad un servizio VPN davvero completo e affidabile. Per raggiungere quest'obiettivo è possibile sfruttare la nuova offerta di AtlasVPN che sconta dell'83% il suo piano biennale, andando ad aggiungere 3 mesi gratis aggiuntivi, per una sottoscrizione di 27 mesi. In questo modo, basterà una spesa equivalente di 1,61 euro al mese per accedere al servizio. Per i dettagli sull'offerta è disponibile il link qui di sotto.

VPN a 1,61 euro al mese: è possibile con l'offerta di AtlasVPN

AtlasVPN è una delle migliori VPN sul mercato. Il servizio garantisce l'accesso ad una rete privata virtuale senza limiti di velocità e di tempo di connessione, garantendo un accesso davvero libero. Da notare, inoltre, che la VPN può essere utilizzata su di un numero illimitato di dispositivi e su tutti i sistemi operativi, offrendo ancora maggiore flessibilità all'utente.

C'è poi la questione sicurezza, una delle caratteristiche principali del servizio. Con AtlasVPN è possibile beneficiare della crittografia AES a 256 bit che protegge e rende illeggibile a occhi esterni il traffico dati dell'utente. Grazie ad una politica no log, inoltre, è possibile azzerare il tracciamento dell'attività dell'utente, per un accesso ad Internet nel pieno rispetto della privacy. Da notare, inoltre, che AtlasVPN sfrutta un network di centinaia di server permettendo agli utenti di accedere ad Internet andando ad aggirare i sistemi di geo-blocking previsti dai servizi web, come le piattaforme di streaming.

L'offerta di AtlasVPN è da cogliere al volo: con il piano biennale (con 3 mesi gratis aggiuntivi) è prevista una spesa di circa 43 euro (pagabili in 3 rate con PayPal) che permetterà l'accesso per 27 mesi alla VPN con una spesa equivalente di 1,61 euro al mese e con possibilità di rimborso entro 30 giorni. Per sfruttare l'offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.