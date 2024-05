VPN con larghezza di banda illimitata e 3 mesi gratis con ExpressVPN

C'è una nuova promozione in corso sul sito ufficiale di ExpressVPN, punto di riferimento nel campo della rete virtuale privata in Italia e all'estero: il piano di 12 mesi è in offerta a 6,31 al mese invece di 12,26 euro, con tre mesi extra di servizio in regalo. In più c'è la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Larghezza di banda illimitata ad alta velocità, supporto clienti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette e sicurezza online avanzata: questi i principali punti di forza di ExpressVPN, una delle migliori VPN premium oggi disponibili sul mercato.

La nuova offerta di ExpressVPN (-49%)

Sono diversi i vantaggi offerti dalla sottoscrizione del servizio di ExpressVPN, a cominciare dal numero di server disponibili: ogni utente può infatti scegliere tra centinaia di server VPN dislocati in qualcosa come 105 Paesi nel mondo, compresi Stati Uniti, Regno Unito e Italia.

Un altro vantaggio è l'utilizzo della migliore crittografia del settore. Ogni dato viene protetto dal sistema di crittografia AES-256, da anni lo standard giudicato più affidabile dagli addetti ai lavori.

Sempre sul fronte della sicurezza, ExpressVPN garantisce la tecnologia TrustedServer, grazie alla quale nessuna informazione viene salvata su un hard disk. In più risponde presente riguardo alla politica no log, non conservando mai tutti quei dati che possono collegare l'utente che ha sottoscritto la VPN a una qualsiasi attività svolta sul web.

Il piano di 12 mesi di ExpressVPN è in offerta a 6,31 euro al mese per dodici mesi anziché 12,36 euro, grazie allo sconto del 49%. Qualora il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso entro 30 giorni.

