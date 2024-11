VPN con IP italiano e sicura in offerta a metà prezzo con ExpressVPN

Una VPN aiuta a mantenere private le proprie attività sul web, navigare in anonimato con un IP italiano o di un altro Paese, e mettere in sicurezza i propri dispositivi preferiti. Tra i servizi VPN migliori per l'Italia si annovera ExpressVPN, che da poco ha lanciato una nuova offerta sul piano di 12 mesi, ora disponibile a metà prezzo.

Con l'ultima promozione, è possibile attivare il piano annuale di ExpressVPN al prezzo scontato di 6,67 euro al mese invece di 12,95 euro. Inoltre, i nuovi utenti beneficiano di 3 mesi extra di servizio in regalo. E qualora la VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si può richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

L'offerta sul piano VPN della durata di 12 mesi è disponibile su questa pagina del sito ufficiale ExpressVPN.

La nuova offerta sul piano di 12 mesi di ExpressVPN

Pur trattandosi di un'app VPN, ExpressVPN offre anche altre funzionalità, incluse in tutti gli abbonamenti disponibili sul sito, al fine di garantire a chiunque un pacchetto di sicurezza completo. Innanzitutto offre un gestore di password professionale (ExpressVPN Keys), che aiuta a memorizzare i propri accessi senza più dover ricordare centinaia di password ma soltanto una (quella principale).

Un altro fiore all'occhiello del servizio di ExpressVPN è il blocco del tracciamento dei dati, attraverso la funzionalità Threat Manager. A questo si aggiunge poi il blocco degli annunci pubblicitari, per una navigazione più semplice, veloce e coinvolgente.

Un'ulteriore opzione chiave è l'utilizzo della tecnologia TrustedServer, attraverso cui si ha la certezza che nessun dato venga salvato su un hard disk.

I dettagli completi della promozione in corso sul piano VPN di 12 mesi sono disponibili a questa pagina del sito ExpressVPN.

