VPN con 4 mesi gratis e 2 anni di maxi sconto? Smetti di sognare, è reale

Se fino a qualche anno fa la VPN era un servizio per pochi, i passi in avanti compiuti dalla tecnologia consentono a un numero sempre maggiore di persone di accedere alla rete virtuale privata con sconti vantaggiosi. Non tutte le VPN sono però uguali, ci sono infatti quelle di Serie A e quelle di Serie B. Ecco, PureVPN offre una VPN da primato, per velocità di connessione, affidabilità in termini di privacy e semplicità d'uso. E la sua ultima offerta è irrinunciabile.

VPN Pure Max in sconto del 79% per 2 anni + 4 mesi gratuiti

Non è un caso che PureVPN operi nel settore da molti anni, tanto da festeggiare in questi giorni il suo 16° anniversario. E lo fa presentando al pubblico il suo piano migliore di sempre: PureMax. Non solo, la presentazione viene accompagnata da uno sconto super: per chi sceglie l'abbonamento biennale ha il 79% di sconto per 24 mesi più altri 4 mesi extra in regalo.

In soldoni questo significa che paghi 4,19 euro al mese per 24 mesi, ricevendo in più 4 mesi extra in regalo. La spesa complessiva per 28 mesi è dunque pari a 99,95 euro, anziché 478,80 euro. Puoi pagare con Visa, Mastercard, AmericanExpress, UnionPay, PayPal, Google Pay, Bitcoin, Litecoin ed Ethereum.

Il piano PureMax offre una VPN ad altissima velocità, un gestore di password avanzato e un potente sistema di crittografia dei file. In più c'è anche il servizio PurePrivacy, un gestore personale della privacy capace di garantire il benessere digitale di qualunque utente PureVPN.

Cogli al volo l'offerta valida per il 16° anniversario di PureVPN per assicurarti uno sconto di quasi 400 euro sul piano PureMax.

