VPN con 1 euro al mese? Velocità, sicurezza e convenienza con la promo di PrivadoVPN

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con una spesa di appena 1,11 euro al mese. La promozione in corso è legata al piano biennale con 3 mesi aggiuntivi (per un totale di 27 mesi complessivi) e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare subito l'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di PrivadoVPN. La promo è valida solo per un breve periodo.

Una VPN da 1,11 euro al mese: ecco la promo

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Il servizio mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di criptare il traffico dati per accedere a Internet in sicurezza anche quando si usa una rete pubblica.

Il servizio usa una politica "zero log" e assicura all'utente la possibilità di usare la VPN senza un tracciamento della propria attività. A disposizione c'è un network di server distribuito in diversi Paesi che consente di "spostare" il proprio IP in un altro Paese in modo da evitare blocchi geografici e censure online.

La VPN include il sistema del blocco degli annunci durante l'utilizzo e permette di usare la rete da più dispositivi anche in contemporanea. Da segnalare anche il sistema di prevenzione delle minacce oltre al strumenti per il controllo parentale.

La nuova promozione consente l'accesso a PrivadoVPN con un costo ridotto a 1,11 euro al mese andando a scegliere il piano di 27 mesi (24 mesi + 3 mesi aggiuntivi). Questa promozione include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Si tratta dell'occasione giusta per poter accedere a una VPN completa e illimitata con un costo ridotto al minimo possibile. L'offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati