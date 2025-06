VPN aziendale e direttiva NIS2: con NordLayer proteggi la tua impresa

Con l'avvicinarsi delle scadenze NIS2, la sicurezza informatica non è più un'opzione. Le nuove normative europee impongono alle aziende standard più elevati di protezione dei dati e delle reti. Tra gli strumenti consigliati figura la VPN aziendale, fondamentale per tutelare le informazioni sensibili anche in caso di lavoro da remoto.

Oggi, con l'offerta in corso, è possibile attivare NordLayer, la VPN professionale di NordVPN, con fino al 22% di sconto sui piani annuali e prezzi a partire da 8$ al mese per utente.

Perché avere una VPN aziendale come NordLayer (e cosa rischia chi non ce l'ha)

La direttiva NIS2, entrata in vigore in Italia, mira a rafforzare la cybersicurezza in tutti i settori strategici, imponendo alle aziende nuove responsabilità: aggiornamento dei dati entro luglio 2025, obbligo di notifica degli incidenti entro gennaio 2026 e pieno adeguamento alle misure richieste entro ottobre. Tra queste, anche l'uso di strumenti come antivirus, firewall e VPN.

Non dotarsi di una VPN aziendale espone le imprese a gravi rischi:

perdita di dati sensibili;

vulnerabilità negli accessi remoti;

mancata compliance e conseguenti sanzioni.

NordLayer, pensata per team e professionisti, offre connessioni sicure da remoto ai dispositivi aziendali, ma anche una VPN site-to-site per unire in sicurezza più sedi operative. Questo tool consente inoltre la creazione di gateway privati per condividere risorse tra colleghi senza esporre la rete aziendale.

Con la promo attuale, attivare una rete privata virtuale conforme alle nuove regole UE è anche conveniente: fino al 22% di risparmio sui piani annuali, 14 giorni di prova con rimborso garantito, e una gestione semplificata pensata per le esigenze delle PMI e dei professionisti.

Per mettersi in regola prima delle prossime scadenze, è possibile attivare NordLayer direttamente dal sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.