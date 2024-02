VPN, antivirus e servizio Alert di Surfshark: pacchetto unico a soli 3,49€/mese

Ormai Surfshark è diventato il punto di riferimento per molti utenti, in particolar modo quelli che usano Internet quotidianamente e necessitano della massima protezione dei propri dati.

Se non sai di chi parliamo, sappi che l’azienda offre una VPN di alta qualità, ma anche diversi servizi aggiuntivi che garantiscono protezione completa.

Il piano di cui parleremo è Surfshark One, che ti consente di accedere a un bundle di servizi creati appositamente per la sicurezza.

Uno di questi servizi è Surfshark Alert. Di cosa si tratta? Il suo compito è monitorare il web in tempo reale, avvisandoti nel caso in cui i database online vengono violati.

“Cosa c’entro io?”, potresti chiederti. La risposta è ovvia: questi database potrebbero contenere i tuoi dati sensibili, come le credenziali di accesso ai tuoi account o carte di pagamento.

Con Surfshark One, la protezione è in tempo reale

Surfshark Alert si unisce sia al servizio VPN che all’antivirus. Capirai bene che questo bundle completo ti offre una protezione completa dalle minacce informatiche.

Quanto costa Surfshark One? Grazie allo sconto del 77%, soltanto 3,49 euro al mese. L'abbonamento da sottoscrivere è annuale, ma hai anche inclusi 2 mesi extra

Se opti per l’abbonamento biennale, pagherai ancora di meno: 2,89 euro al mese, sempre con due mesi aggiuntivi.

Se vuoi accedere a questa offerta, devi entrare nel sito ufficiale di Surfshark tramite il bottone qui sotto:

Se il servizio non dovesse offrire quanto promesso in termini di qualità, avrai a disposizione una garanzia di rimborso di 30 giorni. Ricorda che questo sconto non durerà per sempre, quindi prima ti abboni e meglio è!

