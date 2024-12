VPN al miglior prezzo: solo 1,48 euro al mese con quest'offerta di Natale

La nuova offerta di PrivadoVPN è l'occasione giusta per attivare una nuova VPN: con la promo di Natale 2024, infatti, il servizio è ora disponibile in sconto dell'87% con un prezzo che si riduce fino a 1,48 euro al mese.

La promozione in questione riguarda il piano biennale con 3 mesi gratuiti aggiuntivi, permettendo di sfruttare una VPN senza limiti per un totale di 27 mesi. Per accedere alla promo basta visitare il sito di PrivadoVPN, accessibile di seguito. Per tutti i nuovi utenti c'è una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione.

PrivadoVPN: ecco l'offerta di Natale 2024

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e ricca di funzionalità. Tra le caratteristiche del servizio c'è la protezione della crittografia oltre a una politica "zero log" che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento. Il servizio, inoltre, può sfruttare su server distribuiti in diverse decine di Paesi, in modo da poter aggirare blocchi geografici online in modo semplice.

Scegliendo PrivadoVPN, inoltre, è possibile bloccare gli annunci pubblicitari e proteggere la connessione, con un sistema di prevenzione delle minacce. Da segnalare anche un pieno supporto allo streaming oltre che la possibilità di utilizzare una VPN da 10 dispositivi in contemporanea (sono disponibili app ufficiali per tutti i sistemi operativi).

Tutti questi vantaggi si accompagnano a un prezzo davvero contenuto: PrivadoVPN ha un costo di 1,48 euro al mese con l'attivazione del piano di 27 mesi, disponibile anche con una garanzia di rimborso di 30 giorni. Si tratta della migliore VPN da scegliere oggi, con un rapporto qualità/prezzo al top.

Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

