VPN, adblock e antivirus: il pacchetto sicurezza firmato TotalAV scontato dell'80%

TotalAV in offerta speciale: risparmia l’80% oggi sulla VPN, con antivirus e blocco annunci inclusi gratuitamente.
Eleonora Busi
Pubblicato il 10 dic 2025
VPN alla portata di tutti con la promozione TotalAV: al prezzo incredibile di soli 1,59 euro al mese, con uno sconto dell'80% per il primo anno, accedi a tutti i vantaggi di TotalVPN, oltre a ricevere due strumenti di sicurezza extra gratuitamente - un adblock e un antivirus.

TotalVPN: 80% di sconto immediato

L'offerta VPN da non lasciarsi sfuggire

TotalVPN crittografa la tua navigazione, rendendo invisibili le tue attività online. È come indossare un mantello dell’invisibilità digitale, che protegge le informazioni personali da chiunque cerchi di spiarti.

Risulta particolarmente utile, ad esempio, quando ti connetti a reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di bar e aeroporti. Con TotalVPN, hai una protezione extra che non guasta mai: così password, credenziali e altri dati sensibili saranno sempre al sicuro.

Un altro vantaggio è legato alle restrizioni geografiche: grazie alla VPN di TotalAV, puoi aggirarle senza fatica grazie agli oltre 50 server superveloci sparsi nel mondo. Così potrai accedere a tutti i tuoi contenuti preferiti anche quando ti trovi all'estero.

Approfitta della promo TotalVPN

Non importa se usi computer desktop, portatile, smartphone o tablet: TotalVPN è compatibile con tutti i dispositivi principali. Completano il pacchetto sicurezza due strumenti inclusi gratuitamente: TotalAdblock, che elimina automaticamente fastidiosi annunci durante la navigazione, e TotalAV Antivirus che protegge il tuo PC da malware, virus e altre minacce.

Oggi puoi attivare TotalVPN a soli 1,59 euro al mese, con uno sconto dell'80% sul primo anno di abbonamento. Inclusa anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, così puoi provare tutte le funzionalità senza rischi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

