VPN ad appena 1,59 euro al mese? Ora è possibile grazie al Black Friday

Con Total VPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura che per il Black Friday ora è disponibile con un costo di 1,59 euro.
Davide Raia
Pubblicato il 26 nov 2025
È il momento giusto per attivare una nuova VPN: con la promozione del Black Friday, infatti, è possibile sfruttare uno sconto dell'80% sul piano annuale di Total VPN, ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,59 euro al mese e con una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione. Nel costo del servizio sono inclusi anche Total Adblock e TotalAV. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di Total VPN, qui di sotto.

Attiva qui Total VPN

La VPN da scegliere per il Black Friday

Con l'offerta del Black Friday, Total VPN diventa la soluzione giusta per attivare una nuova VPN illimitata. Il servizio, infatti, garantisce la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet in sicurezza anche quando la rete Internet utilizzata non è privata. Da segnalare la possibilità di accedere alla VPN da più dispositivi.

L'uso della VPN, inoltre, avviene con una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento. Il servizio è disponibile con un network di server distribuito in diversi Paesi in tutto il mondo. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di aggirare blocchi geografici online, in modo semplice.

Con la promozione del Black Friday è ora possibile accedere a Total VPN con un prezzo ridotto fino a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale. Si tratta di un'occasione ottima per poter utilizzare una VPN completa, illimitata e sicura con un prezzo davvero contenuto ma senza compromessi sulla qualità (il risparmio è dell'80% rispetto al prezzo standard del piano annuale).

Nel prezzo sono inclusi anche servizi aggiuntivi come Total Adblock e Total AV. L'offerta prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box riportato qui di sotto e attivare subito il servizio.

Attiva qui Total VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

