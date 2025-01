Voli economici per il Nord America con ITA Airways: parti da 459 euro a/r

ITA Airways lancia una promozione straordinaria per chi desidera esplorare il mondo nel 2025. Acquistando i biglietti online entro il 23 gennaio 2025, avrai la possibilità di volare verso Medio Oriente, Estremo Oriente, Nord America e Africa dal 20 gennaio al 30 giugno 2025 a prezzi convenienti, che partono da soli 249 euro a/r. Scopri le migliori offerte e preparati a partire.

Esplora le destinazioni più belle

Se il tuo sogno è visitare gli Stati Uniti o il Canada, questa è l'occasione perfetta. I voli per il Nord America partono da soli 459 euro a/r, tra le destinazioni più interessanti segnaliamo Boston (da 529 euro), Washington (da 499 euro), Chicago (da 505 euro) e Toronto (la più economica, da 459 euro).

Altre mete interessanti sono il Medio Oriente (Riad, Gedda e Dubai su tutte) da 559 euro a/r, l'Estremo Oriente come Bangkok e Malé da 369 euro a/r, ma anche l'Africa, verso Accra e Dakar, a partire da 369 euro a/r.

I prezzi si riferiscono ai biglietti acquistati in classe Economy, che comprende sia il bagaglio a mano che quello in stiva (ad eccezione di Economy Light, che non include quello in stiva). In ogni caso, per approfittare della promozione ITA Airways, è necessario prenotare il proprio biglietto online entro il 23 gennaio, per viaggiare dal 20 gennaio al 30 giugno. I voli partono da tutti i principali aeroporti italiani, come Roma, Milano, Napoli e Venezia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.