Fibra Iliad in offerta: solo 21,99€ al mese invece di 25,99€

La fibra Iliad è in offerta a 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro, per un risparmio complessivo di 48 euro all'anno. Lo sconto di 4 euro al mese è valido per gli utenti mobile Iliad con un'offerta a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico.

Inclusi nell'offerta Iliad vi è la fibra ottica FTTH super veloce, il modem iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7 in comodato d'uso gratuito, le chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni all'estero, oltre all'app iliadbox connect per una gestione completa della rete. È previsto un costo di installazione di 39,99 euro, per il resto invece non vi sono costi nascosti né rimodulazioni.

I vantaggi dell'offerta fibra Iliad

In primis la natura di vera fibra. La maggior parte degli operatori di telefonia in Italia propongono sia la fibra FTTH che la fibra FTTC, invece Iliad offre esclusivamente la fibra ottica Fiber to the Home, quella che prevede il collegamento dell'abitazione con le centrali telefoniche tramite i cavi in fibra ottica, per velocità e stabilità di gran lunga superiori rispetto alla fibra FTTC (Fiber to the Cabinet).

Sempre a proposito di velocità, Iliad è stata di nuovo premiata dall'istituto indipendente nPerf come la rete più veloce d'Italia, con una velocità in download fino a 5 Gigabit/s e fino a 700 Mbit/s in upload. Performance ulteriormente esaltate dal modem iliadbox, il primo ad essere dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7, che consente di navigare con prestazioni ancora più elevate rispetto alla generazione precedente.

Come aderire all'offerta

Per ottenere lo sconto di 4 euro al mese, e dunque pagare 21,99 euro al mese anziché 25,99 euro, occorre essere titolari di un'offerta mobile Iliad da 9,99 euro o 11,99 euro e pagamento automatico attivo. Se ancora non si è clienti Iliad, si può approfittare dell'offerta TOP 250 Plus, che al prezzo di 9,99 euro al mese propone 250 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, più 25 Giga dedicati in roaming.

Dopo aver completato la sottoscrizione sia dell'offerta mobile che della fibra, per attivare lo sconto è sufficiente recarsi nell'Area Personale Fibra.

La promozione sulla fibra è valida per un periodo di tempo limitato, con l'attivazione che avviene direttamente online sul sito ufficiale Iliad.

