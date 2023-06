VoIP e centralini VoIP: se non ora, quando?

Non c'è un momento dell'anno migliore per passare al VoIP, né una stagionalità da cavalcare, né un trend da inseguire, né si tratta di una scelta che possa essere basata su offerte speciali, iniziative specifiche o cos'altro. Insomma, non serve un buon motivo per passare al VoIP, perché il motivo è nel VoIP stesso. Non ci sono motivi, semmai, per non affrontare questo salto pindarico nel futuro, godendo fin da subito di tutti i vantaggi che questa ineluttabile evoluzione può offrire.

Si risparmia, è comodo, è agile, è portabile, si può evolvere in ottica di centralino. Argomentazioni più che sufficienti, insomma, a non perdere altro tempo ed a mettersi subito in marcia. Abbiamo approfondito i dettagli di questo necessario passaggio attraverso la lente di Ehiweb, storico provider di connettività che proprio sul VoIP sta costruendo oggi un'offerta di grande utilità per le aziende.

Il VoIP è infatti l'estensione diretta e lineare di quella che è una offerta di connettività: è la sublimazione della rete verso la comunicazione vocale, consentendo di mettere in contatto le persone in modo intelligente, qualitativo e comodo. L'offerta Ehiweb rende oltremodo evidente il fatto che il risparmio sia il vantaggio più importante, ma che al tempo stesso possa addirittura passare in secondo piano rispetto ai grandi vantaggi che il VoIP può proiettare in un ambiente operativo (che sia un ufficio, una grande azienda, una associazione o una serie di filiali sotto medesimo brand).

I vantaggi del VoIP

I servizi VoIP di Ehiweb prendono il nome di VivaVox e chiunque può utilizzarli gratis con 100 minuti di chiamate in omaggio attraverso l'offerta VivaVox Free. Accedere ad un servizio di questo tipo abilita da un momento all'altro vantaggi determinanti quali:

portabilità delle chiamate su qualsiasi dispositivo connesso: che si usi uno smartphone o un tablet, il PC aziendale o il laptop personale, si potrà comunicare attraverso il proprio numero

su qualsiasi dispositivo connesso: che si usi uno smartphone o un tablet, il PC aziendale o il laptop personale, si potrà comunicare attraverso il proprio numero portabilità del numero , così da non dover perdere i riferimenti attuali nel passaggio dalla telefonia tradizionale al Voice Over IP

, così da non dover perdere i riferimenti attuali nel passaggio dalla telefonia tradizionale al Voice Over IP risparmi fino all'80% rispetto alle tariffe tradizionali, con possibilità di ricaricare il credito quando desiderato

rispetto alle tariffe tradizionali, con possibilità di ricaricare il credito quando desiderato chiamate gratuite verso tutti i numeri VivaVox: questo significa che tutte le chiamate all'interno di una medesima azienda saranno totalmente gratuite, annullando i costi di quella che è una porzione cospicua delle comunicazioni in uscita

I vantaggi del centralino VoIP

Ma c'è una evoluzione ulteriore a moltiplicare i vantaggi di un sistema di questo tipo. Una volta spostata su VoIP la telefonia aziendale, infatti, sarà facile ed estremamente conveniente anche organizzare un centralino virtuale dedicato, con una miriade di opzioni da poter configurare per rendere le chiamate e le comunicazioni gestite in modo ottimale. Un centralino virtuale Ehiweb è in grado di mettere a disposizione, con costi a partire da appena 29,95 Euro/mese, strumenti quali:

menu vocale con selezione automatica

gestione delle code di attesa

gestione delle fasce orarie di apertura del centralino

inoltro di chiamata tra interni o verso l'esterno, per gestire le mancate risposte

segreteria telefonica

chat tra gli utenti interni al centralino

videocall e app per smartphone

statistiche e registrazione delle chiamate

gestione di sedi multiple o di utenze in smart working

gestione autonoma attraverso un completo pannello di controllo

Un passo fondamentale verso la vera Unified Communication, con tutta una serie di vantaggi ulteriori da trasformare in valore: la possibilità di gestire le code secondo criteri specifici, una rubrica condivisa, la possibilità di associare più terminali SIP al medesimo interno, uso di Database Connector per l'instradamento dinamico delle chiamate e molto altro ancora.

A tutto ciò si aggiunge il vantaggio (non certo indifferente) dell'assenza di un centralino fisico in ufficio, da gestire tanto a livello software quanto in termini di manutenzione hardware: è tutto demandato ad una gestione esterna, con minori rischi di failure e tutte le garanzie che un nome consolidato come Ehiweb è in grado di offrire.

VoIP: il grande salto

Il momento di cambiare è oggi: ieri è un'occasione mancata, domani sarà un giorno in ritardo. Provare, del resto, costa nulla: grazie al servizio "Richiedi subito" è possibile mettere mano senza costo alcuno al centralino, così da poterne sperimentare tutti i vantaggi e tutta la qualità. A quel punto ogni scelta sarà facilitata dal fatto che sul tavolo ci si troverà soltanto vantaggi oggettivi e nessun compromesso con cui dover fare i conti. L'ineluttabilità del passaggio è quel che deve consigliare a qualsiasi decisore aziendale di affrettare i tempi e fare il grande salto il prima possibile, così da rendere immediatamente strutturali i vantaggi economici ed organizzativi che un centralino VoIP è in grado di riversare all'interno di una impresa.