Internxt: crittografia avanzata e sconto fino all’85%

Documenti personali, foto, file di lavoro e backup del computer vengono sempre più spesso salvati online, ma non tutti i servizi cloud offrono lo stesso livello di sicurezza. Internxt Drive offre uno spazio cloud privato e altamente protetto, progettato per garantire il massimo controllo sui propri dati.

Grazie a una tecnologia avanzata e a una filosofia incentrata sulla privacy, Internxtpropone una piattaforma di archiviazione cloud che combina crittografia end-to-end, strumenti di sicurezza integrati e funzionalità pensate per la collaborazione e la protezione dei file.

Cloud storage sicuro con sconto fino all’85%

Internxt offre attualmente una promozione con fino all’85% di sconto, che permette di accedere alla suite completa per la privacy a un prezzo ridotto. I piani includono diverse quantità di spazio di archiviazione crittografato e funzionalità aggiuntive per proteggere i dati online.

Il piano Essential include 1 TB di spazio cloud con crittografia avanzata, autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione file protetta da password, oltre a strumenti integrati come VPN e antivirus.

Il piano Premium aumenta lo spazio disponibile a 3 TB e introduce funzionalità aggiuntive come la collaborazione sui file, il versioning dei documenti e strumenti di sicurezza come cleaner e protezione avanzata dei dati.

Per chi ha bisogno di più spazio e di una suite completa, il piano Ultimate offre fino a 5 TB di archiviazione cloud, oltre a funzioni aggiuntive come servizi di comunicazione e gestione file ancora più avanzati.

Crittografia post-quantistica e privacy totale

Uno degli elementi distintivi di Internxt è l’attenzione alla sicurezza. Tutti i file vengono protetti tramite crittografia end-to-end e crittografia post-quantistica, una tecnologia progettata per resistere anche alle future minacce informatiche legate ai computer quantistici.

Il servizio utilizza inoltre un sistema zero-knowledge, che significa che solo l’utente possiede le chiavi per accedere ai propri file. In pratica, nemmeno la piattaforma stessa può visualizzare o accedere ai dati archiviati nel cloud.

Questa filosofia garantisce che le informazioni rimangano private e protette da accessi non autorizzati.

Una suite completa per la privacy digitale

Oltre allo spazio di archiviazione cloud, Internxt include diversi strumenti pensati per migliorare la sicurezza online. Tra questi troviamo una VPN crittografata per proteggere la navigazione, un antivirus integrato per individuare minacce informatiche e strumenti di pulizia del sistema per migliorare le prestazioni dei dispositivi.

La piattaforma integra anche funzioni di condivisione file sicura, backup automatico del computer e sistemi di autenticazione avanzata per impedire accessi non autorizzati.

Questo approccio permette di avere un’unica piattaforma per gestire archiviazione, sicurezza e protezione dei dati.

Open source e verificato in modo indipendente

Un altro aspetto importante è la trasparenza del progetto. Internxt è open source, il che significa che il codice del servizio è disponibile pubblicamente e può essere controllato da chiunque. Questo aumenta la fiducia nella piattaforma e garantisce che non esistano sistemi nascosti di raccolta dati.

Il servizio è inoltre conforme al GDPR ed è stato verificato da società indipendenti specializzate in sicurezza informatica, che hanno analizzato l’infrastruttura per garantire standard elevati di protezione.

Il cloud pensato per la privacy

Internxt Drive rappresenta una soluzione interessante per chi cerca un cloud storage alternativo ai servizi tradizionali, con maggiore attenzione alla privacy e alla sicurezza. Grazie alla crittografia avanzata, alla filosofia zero-knowledge e a strumenti integrati per la protezione online, la piattaforma offre un ambiente sicuro per archiviare e condividere i propri file.

Con l’attuale promozione che consente di ottenere fino all’85% di sconto, Internxt si propone come una delle opzioni più interessanti per chi desidera un cloud storage sicuro, trasparente e progettato per proteggere davvero i propri dati. Per conoscere l'offerta completa clicca qui.

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