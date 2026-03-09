Nessun risultato. Prova con un altro termine.
I piani cloud a vita di pCloud fino a 10TB sono in super sconto

I piani cloud a vita di pCloud fino a 10TB sono in super sconto
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 9 mar 2026
Con pCloud investi sulla tua tranquillità digitale. Questa piattaforma di cloud storage ti permette di acquistare uno spazio nel cloud personale con durata illimitata, letteralmente a vita, in cui mettere al sicuro tutti i tuoi dati più importanti immediatamente sincronizzabili da qualunque dispositivo. Con tagli da 500GB, 2TB o 10TB ti assicurerà una gestione sicura e protetta da rigorose leggi svizzere.

Come vedi dall'immagine qui sopra, puoi scegliere il piano più adatto alle tue esigenze pagandolo una volta soltanto senza preoccuparti di abbonamenti e scadenze mensili. Gli sconti sono attivi su tutti i tagli, a cominciare dal piano Premium da 500GB a 199 euro invece di 299 fino ad arrivare al piano Ultra da 10TB proposto a 1190 euro invece di 1890. Nel mezzo, la soluzione più venduta: il piano Premium Plus da 2TB a 399 euro invece di 599.

A prescindere dalla scelta che farai l'unica differenza sarà dettata dalla quantità di spazio a disposizione perché tutti i piani includono una gestione dei file senza limiti con possibilità di ripristinare dati cancellati fino a 30 giorni prima, con un'app dedicata con cui puoi attivare il backup automatico dalla galleria del tuo telefono o dei file del desktop in modo che siano sempre al sicuro e immediatamente accessibili ovunque. Se hai bisogno di lavorare su dei file che hai salvato non ci sarà bisogno di scaricarli perché potrai lavorarli direttamente sul cloud e accedere anche offline, sincronizzandoli poi quando avrai nuovamente a disposizione una connessione.

Per i file multimediali è addirittura presente un media player integrato con cui riprodurre audio e video. Inoltre, se vuoi sfruttare lo spazio cloud per il lavoro in team avrai a disposizione l'opzione con cui condividere file tramite link protetti da password, creare cartelle condivise o accessi temporanei.

Infine, se utilizzi altre piattaforme cloud potrai effettuare il backup verso pCloud in maniera facile e veloce dato che la piattaforma offre strumenti integrati per trasferire ed eseguire il backup dei tuoi dati con la massima semplicità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

