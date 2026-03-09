I piani cloud a vita di pCloud fino a 10TB sono in super sconto

Con pCloud investi sulla tua tranquillità digitale. Questa piattaforma di cloud storage ti permette di acquistare uno spazio nel cloud personale con durata illimitata, letteralmente a vita, in cui mettere al sicuro tutti i tuoi dati più importanti immediatamente sincronizzabili da qualunque dispositivo. Con tagli da 500GB, 2TB o 10TB ti assicurerà una gestione sicura e protetta da rigorose leggi svizzere.
Come vedi dall'immagine qui sopra, puoi scegliere il piano più adatto alle tue esigenze pagandolo una volta soltanto senza preoccuparti di abbonamenti e scadenze mensili. Gli sconti sono attivi su tutti i tagli, a cominciare dal piano Premium da 500GB a 199 euro invece di 299 fino ad arrivare al piano Ultra da 10TB proposto a 1190 euro invece di 1890. Nel mezzo, la soluzione più venduta: il piano Premium Plus da 2TB a 399 euro invece di 599.
A prescindere dalla scelta che farai l'unica differenza sarà dettata dalla quantità di spazio a disposizione perché tutti i piani includono una gestione dei file senza limiti con possibilità di ripristinare dati cancellati fino a 30 giorni prima, con un'app dedicata con cui puoi attivare il backup automatico dalla galleria del tuo telefono o dei file del desktop in modo che siano sempre al sicuro e immediatamente accessibili ovunque. Se hai bisogno di lavorare su dei file che hai salvato non ci sarà bisogno di scaricarli perché potrai lavorarli direttamente sul cloud e accedere anche offline, sincronizzandoli poi quando avrai nuovamente a disposizione una connessione.
Per i file multimediali è addirittura presente un media player integrato con cui riprodurre audio e video. Inoltre, se vuoi sfruttare lo spazio cloud per il lavoro in team avrai a disposizione l'opzione con cui condividere file tramite link protetti da password, creare cartelle condivise o accessi temporanei.
Infine, se utilizzi altre piattaforme cloud potrai effettuare il backup verso pCloud in maniera facile e veloce dato che la piattaforma offre strumenti integrati per trasferire ed eseguire il backup dei tuoi dati con la massima semplicità.
Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto: