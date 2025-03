ViVeTool: utility ottiene il supporto per Windows 11 24H2

ViVeTool è una di quelle utility indispensabili per ogni appassionato di Windows. Quest’ultima permette infatti di accedere facilmente a funzionalità nascoste di Windows o modificare il sistema operativo oltre quanto è possibile con le funzionalità e i toggle standard. Com’è noto, Microsoft distribuisce spesso nuove funzionalità disattivate o con diverse varianti. L'app ViVeTool consente infatti di velocizzare le attività, accedere a modifiche in fase di sviluppo, attivare/disattivare funzionalità sperimentali A/B e altro ancora.

È passato un bel po' di tempo dall'ultimo aggiornamento di ViVeTool. Finalmente, l’azienda di Redmond ha deciso di rilasciare una nuova versione. ViVeTool 0.3.4 è ora disponibile per il download dalla pagina ufficiale di GitHub. Di base, non si tratta di una release molto importante e si concentra principalmente sugli utenti di Windows 11 24H2. L'aggiornamento risolve un problema con il comando fullreset che riporta tutte le modifiche ai loro stati predefiniti. Come spiegato dallo sviluppatore, @thebookisclosed, ciò accade perché più priorità in Windows 11 versione 24H2 sono ora immutabili, con conseguente errore quando si modificano determinate funzionalità.

ViveTool: i dettagli del nuovo aggiornamento v.0.3.4

Come riportato sul changelog ufficiale del nuovo aggiornamento, l’app ottiene il supporto per la gestione delle nuove priorità della versione 24H2 di Windows (correzione del problema #137). Vi è poi l’aggiornamento del dizionario delle funzionalità con dati aggiornati al 10 marzo 2025. Infine, tutti i suffissi personalizzati sono stati rimossi: ora, in caso di nomi duplicati, viene aggiunto un suffisso con l'ID. Oltre a rilasciare la versione 0.3.4, lo sviluppatore ha annunciato che ViVeTool ha superato i due milioni di download. Gli utenti interessati possono già scaricare ViVeTool 0.3.4 dal suo repository GitHub. Questa versione è disponibile per sistemi x86 con processori Intel e AMD. Inoltre, è l’app può essere anche scaricata in versione ARM64 per PC con processori Snapdragon e Microsoft SQ.