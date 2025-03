Windows 11 24H2: rimosso altro blocco all'installazione su vari PC

Microsoft ha recentemente pubblicato un nuovo messaggio nella sua documentazione ufficiale per far sapere agli utenti che, se hanno una certa versione di AutoCAD, Windows 11 24H2 non verrà loro offerto a causa di problemi di compatibilità. Come spesso accade con i bug noti che coinvolgono software terzi, il problema è stato risolto con una nuova release della versione AutoCAD interessata. Microsoft ha confermato che l'ultimo aggiornamento di AutoCAD 2022 ha risolto il problema con gli avvii sull'ultimo aggiornamento di Windows 11. Come si legge sul documento: “Questo problema è stato risolto da Autodesk nell'aggiornamento software S182.0.0 AutoCAD 2022.1.4 o aggiornamenti successivi. Puoi controllare la versione del software AutoCAD nella casella Informazioni su AutoCAD. Dopo aver installato questo ultimo aggiornamento per AutoCAD 2022, il blocco di protezione 56211213 non sarà più applicabile al tuo dispositivo e potrai installare Windows 11 24H2”.

Windows 11 24H2: il sistema può impiegare fino a 48 ore per rilevare il fix

Come al solito, rimuovere un blocco di aggiornamento richiede un po' di tempo. Microsoft afferma che Windows Update potrebbe impiegare fino a 48 ore per rilevare che il problema è stato risolto. Tuttavia, è possibile velocizzare un po' le cose riavviando il sistema. Vale la pena notare che gli utenti con altre versioni di AutoCAD, come 2023, 2024 e 2025, possono comunque eseguire l'aggiornamento a Windows 11 versione 24H2 senza problemi. Microsoft ha affermato che solo la versione 2022 è stata interessata e solo su Windows 11 versione 24H2.

In altre notizie su Windows 11 24H2, gli utenti hanno scoperto di recente un comportamento molto strano su alcuni PC. Ad esempio, il sistema operativo che rallenta silenziosamente e abbassa in modo aggressivo i clock della CPU. Altri problemi che Microsoft sta ancora risolvendo includono bug con le fotocamere integrate, problemi di compatibilità con il software anti-cheat in alcuni giochi e altro.