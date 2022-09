Visual Studio Code 1.71, le novità

Gli sviluppatori della Casa di Redmond hanno reso disponibile la versione 1.71 di Visual Studio Code, aggiornamento che porta con sé diverse novità tra cui anche il supporto per TypeScript 4.8 che è stato rilasciato lo scorso agosto.

Il media player

Tra le altre feature aggiuntive troviamo l'integrazione di un media player basato sulla libreria Open Source FFmpeg. In precedenza esso veniva utilizzato unicamente per i file audio FLAC (Free Lossless Audio Codec) mentre ora è stato introdotto il supporto per i filmati in formato H.264.

Contestualmente è stata ampliata anche la platea dei formati audio compatibili, comprendendo soluzioni molto diffuse come MP3, Vorbis e WAV.

Lo Sticky scroll

Da segnalare inoltre la funzionalità chiamata Sticky scroll, quest'ultima è stata pensata per tutti gli sviluppatori che si trovano a dover analizzare grosse porzioni di codice e potrebbero perdere di vista il blocco di loro interesse.

Questo accade per esempio quando si sta visualizzando una funzione ma si scrolla fino a quella, o a quelle, successive, lo Sticky scroll terrà traccia dell'espressione su cui è stato concentrato il focus iniziale mostrando ad esempio la gerarchia di un codice HTML dall'elemento principale al div corrente.

Fish shell e Git Bash

Fish (Friendly Interactive Shell) nasce come come shell per i sistemi basati su Unix come Linux e macOS, può essere però installata anche nei sistemi operativi Windows utilizzando una soluzione come Cygwin (MSYS2) con cui eseguire applicazioni per Unix in un ambiente di Microsoft.

Con la versione 1.71 il suo supporto viene introdotto in Visual Studio Code in via sperimentale ed è necessario editare il file di configurazione di Fish ( config.fish ). Fatto questo si avrà a disposizione una shell che presenta un proprio linguaggio di scripting dalla sintassi molto simile a quella utilizzata per Bash.

Nell'aggiornamento è presente anche il supporto per Git Bash, anch'esso ancora in fase sperimentale. Si tratta di un'implementazione della Bash per Windows che consente di lanciare istruzioni Git all'interno di un ambiente Bash.