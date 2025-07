Visual Studio Code: il fork di ByteDance consuma troppe risorse?

ByteDance, software house nota per essere la casa madre di TikTok, è finita di recente sotto la lente d'ingrandimento della community dev per alcune problematiche legate al suo IDE chiamato Trae. Si tratta di un fork del celebre Visual Studio Code creato da Microsoft. Il progetto, basato sul codice open source di quest'ultimo, si presenta come un editor completo per sviluppatori. Alcune caratteristiche ne metterebbero però in dubbio la trasparenza.

Trae consuma molta più memoria di Visual Studio Code

L'analisi sull'IDE condotta da un utente (segmentationf4u1t) e pubblicata su GitHub rivelerebbe che, prima della versione 2.0.2, Trae consumava oltre sei volte più memoria di Visual Studio Code. Arrivando ad usare fino a 5,7 GB di RAM e ad eseguire anche 33 processi attivi contro i 0,9 GB e 9 processi della piattaforma originale.

Anche dopo la distribuzione di alcuni aggiornamenti Trae continuerebbe a consumare più del doppio delle risorse rispetto a Cursor, altro popolare fork di Visual Studio Code, arrivando a 2,5 GB di RAM e 13 processi.

Problemi per la privacy degli sviluppatori?

Oltre all'uso eccessivo di risorse, a destare il maggiore allarme sarebbero stati alcuni comportamento legati alla privacy. Anche con la telemetria disattivata Trae manterrebbe infatti delle connessioni persistenti verso i server ByteDance inviando ogni 7 minuti circa 26MB di dati in oltre 500 chiamate. Tra le informazioni raccolte figurerebbero dati sull'hardware, metriche di utilizzo, ID univoci dei dispositivi e dettagli relativi ai progetti in lavorazione. Anche se parzialmente offuscati.

Le segnalazioni dell'analista non sarebbero state accolte favorevolmente su Discord. Le discussioni sul tracking verrebbero infatti bandite. Inoltre, la parola "track" sarebbe inserita in una blacklist. Questo si tradurrebbe in una sospensione della durata di una settimana per gli utenti che menzionano l'argomento.

La vicenda avrebbe poi generato un dibattito molto acceso su Hacker News. Piattaforma dove gli utenti si sarebbero già divisi tra chi sostiene la veridicità dei test e chi li metterebbe in dubbio. In ogni caso ByteDance, almeno per il momento, non avrebbe ancora rilasciato dei commenti in proposito.