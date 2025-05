Con Hostinger costruisci il tuo sito con l’AI e risparmia fino al 75%

Creare un sito web professionale è sempre stato un processo che richiedeva competenze tecniche, budget consistenti, ed è per questo che è stata un’opportunità riservata a pochi. Con Hostinger ora puoi creare anche tu, pur non disponendo di budget importanti e di competenze di programmazione specifiche, un sito web professionale, completo e performante. Approfitta degli sconti e scegli il piano Hostinger di cui hai bisogno.

Hostinger website builder: l’AI al servizio del tuo sito web

Con il website builder di Hostinger hai un editor drag & drop, template professionali, ottimizzazione automatica per mobile, hosting incluso, dominio gratuito per un anno, certificato SSL gratuito, ottimizzazione SEO integrata, intelligenza artificiale per la creazione di contenuti e layout, integrazione con e-commerce, strumenti di marketing integrati, statistiche e analisi del sito, backup automatici, supporto clienti 24/7, velocità di caricamento elevate, integrazione con i social media ed e-mail professionale inclusa.

A differenza di altri strumenti, il website builder di Hostinger ti supporta in ogni fase della progettazione, creazione, personalizzazione e ottimizzazione del tuo sito web. L'IA di Hostinger, infatti, può generare testi pertinenti per ogni sezione del tuo sito, suggerire immagini appropriate e persino creare combinazioni di colori che rispecchiano l'identità del tuo brand.

Se vuoi realizzare e gestire un e-commerce, invece, avrai a disposizione funzionalità specifiche per la creazione di schede prodotto ottimizzate, per l'impostazione di sistemi di pagamento sicuri e l'integrazione con i principali marketplace. Per i professionisti e le piccole imprese, l'IA può generare pagine "Chi siamo" convincenti, moduli di contatto funzionali e persino blog con contenuti rilevanti per il settore.

Insomma, ti basta attivare il piano Hostinger più adatto alle tue esigenze (Website Builder Premium per i siti web e Website Builder Business per gli e-commerce), e creare il sito web perfetto per te. Attivando ora i piani Hostinger puoi usufruire di sconti fino al 75% e ottenere tre mesi di utilizzo gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.