Visual Studio 17.10 offrirà un’esperienza GitHub Copilot unificata

Microsoft ha recentemente annunciato che Visual Studio 17.10, in uscita a maggio, offrirà un'esperienza Copilot unificata. Questa combinerà le funzionalità di Copilot e Copilot Chat in un unico pacchetto. Ciò dovrebbe eliminare la necessità di installare due estensioni separate e consentire “esperienze di intelligenza artificiale più profondamente integrate in futuro”. Per provare la nuova esperienza unificata prima di maggio, è possibile scaricare subito la versione Preview 3 di Visual Studio. Tuttavia, per utilizzare tale funzionalità, sarà anche necessario attivare un abbonamento GitHub Copilot. Se non si desidera acquistarla, è possibile sfruttare la prova gratuita.

Visual Studio 17.10: le potenzialità di Copilot per gli sviluppatori

Copilot offre ai programmatori un'esperienza interattiva in Visual Studio tramite chat in una finestra separata e direttamente nel proprio codice. Copilot può fornire completamenti di codice sensibili al contesto, suggerimenti, interi frammenti di codice, messaggi di commit, può eseguire il debug del codice, generare unit test e altro ancora. Microsoft ricorda anche che l’AI è in grado di velocizzare le attività di codifica con snippet, i metodi e persino interi programmi generati da Copilot. Inoltre, migliora la qualità del codice con la funzione di ottimizzazione di Copilot "/optimize" in chat. Ciò aumenta le prestazioni, la leggibilità e la sicurezza del codice. Copilot impara nuovi modelli di codifica, linguaggi e framework ottenendo spiegazioni e documentazione per il codice suggerito dall’AI. Infine, gestisce anche il codice ripetitivo o standard, in modo che l’utente possa occuparsi di altro.

L’azienda di Redmond afferma che Copilot verrà incluso sin da subito in Visual Studio 17.10 e verrà installato durante l'aggiornamento o l'installazione. Gli utenti che usano le versioni Visual Studio 17.8 o 17.9 possono comunque installare le estensioni GItHub Copilot Chat e GitHub Copilot Completions da Extension Manager. Tuttavia, per ottenere le funzionalità più recenti è necessario l’aggiornamento alla versione 17.10.