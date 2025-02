Vista Social: per creator e aziende gestire i social diventa più facile

Poter gestire al meglio i propri account social è fondamentale. Questo vale sia per i creator che per le aziende. Le piattaforme social sono diverse ed è importare riuscire a essere presente su tutti i canali disponibili, in modo da rafforzare e accrescere la propria community e sostenere la propria attività.

Riuscire a "star dietro" a tutti i social può diventare molto complicato, soprattutto per i creator che fanno tutto da soli e per le piccole aziende che non possono dedicare un team intero a quest'attività, sempre più importante.

Una soluzione, però, c'è ed è strettamente legata all'intelligenza artificiale. Con Vista Social, infatti, è possibile accedere a un tool pensato per ottimizzare la gestione dei social network, anche grazie all'utilizzo di strumenti legati all'intelligenza artificiale.

Per provare gratis il servizio è possibile accedere al sito ufficiale di Vista Social, tramite il box qui di sotto.

Vista Social: la piattaforma all-in-one per gestire i social network

Con Vista Social è possibile accedere a una piattaforma all-in-one per la gestione di più account social, su tutte le principali piattaforme. Il servizio, quindi, include diversi strumenti con cui è possibile programmare e gestire la pubblicazione di nuovi contenuti ma anche gestire il servizio di messaggistica, per rafforzare il legame con i follower.

Il servizio include anche varie statistiche per analizzare l'andamento dei propri post e anche per seguire i trend del momento, su tutte le piattaforme, in modo da poter adeguare in tempo reale la strategia per la gestione dei vari account social.

Vista Social è disponibile con vari piani in abbonamento ma può essere utilizzato anche con una prova gratuita, senza alcun vincolo, che consente di avere un'idea ben precisa sulle caratteristiche del servizio. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.