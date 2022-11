VirtualBox 7.0.4: arrivato il supporto iniziale per Linux 6.1

Il team di coder Oracle ha rilasciato un nuovo aggiornamento di VirtualBox, ovvero il famoso software multipiattaforma open soure che consente di creare ed amministrare delle macchine virtuali. VirtualBox 7.0.4 arriva dopo circa un mese dalla precedente build, cioè VirtualBox 7.0.3, ed introduce una serie di novità di rilievo che migliorano la user experience generale del programma. Ad esempio in questa release è presente il supporto iniziale per il kernel Linux 6.1, che si trova ancora in fase di sviluppo infatti proprio qualche giorno fa è stata rilasciata la rc6 ed è probabile che si arrivi anche alle rc8 prima dell'arrivo della versione stabile.

Altra novità introdotta in VirtualBox 7.0.4 riguarda il supporto per le versioni del kernel Linux implementate all'interno delle distribuzioni: Red Hat Enterprise Linux 8.7, AlmaLinux 8.7, Red Hat Enterprise Linux 9.2, CentOS Stream 9 e SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4. Si tratta di sistemi operativi pensati principalmente per ambienti aziendali o per applicazioni di cloud computing.

Sul fronte Linux Guest Addition è stato inserito un aggiornamento per sistemare alcune problematiche con il rebuild behavior dei moduli del kernel, inoltre ora la barra di progresso durante l'installazione automatica dei Linux Guest Addition è tornata a funzionare correttamente. Sono anche stati migliorati gli startup script per i Linux host/gues.

In VirtualBox 7.0.4 è possibile reperire il supporto al nested paging, una tecnologia di hardware-assisted virtualization che consente di evitare le situazione di overhead associate ai software-managed shadow page table. Sempre in tale edizione è possibile trovare maggiori informative file operation dentro il Guest Control file manager. Inoltre ora l'utente può eseguire il rezise dell'interfaccia ed i font direttamente dai global setting tramite il pannello "Display".

VirtualBox 7.0.4 è disponibile per il download dal sito ufficiale del progetto. Sono infatti disponibili i vari installer precompilati per Windows, macOS e Linux. Gli utenti delle distribuzioni possono anche attendere che il pacchetto aggiornato arrivi anche nei rispettivi repository software.