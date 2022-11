Linux 6.1-rc6: questa build è più grossa dello standard

Il team di coder del kernel Linux ha rilasciato la sesta release candidate di Linux 6.1. Questa versione di testing arriva senza ritardi sulla tabella di marcia ma secondo il "dittatore benevolo" Linus Torvalds, il leader del progetto, si tratta ancora una volta di una release più grossa del normale a causa dell'alto numero di modifiche e commit ricevuti durante la settimana appena trascorsa.

Ecco il commento sul rilascio di Linux 6.1-rc6 pubblicato da Linus Torvalds sulla mailing list ufficiale del progetto:

"Eccoci qui con rc6 e la questione non è variata di molto. Tale release candidate è ancora un po' più grande di quanto avrei preferito, tuttavia non c'è niente che sembri particolarmente impegnativo o preoccupante in questo rilascio. Si tratta infatti prevalentemente di aggiornamenti dei driver nei diversi subsystem, ad esempio gli upgrade più numerosi sono per le GPU (Graphics Processing Unit), cosa che non mi sorprende, oltre che per la parte network, per il supporto alle diverse architetture hardware e per il filesystem.

Andando ad esaminare lo shortlog è abbastanza facile comprendere cosa stia accadendo in questa release. Niente che mi preoccupi per davvero ma in ogni caso si tratta di una dimensione sopra la media. Sono sempre più convinto che ci sarà una rc8 ma ne sto ancora discutendo con il team.

Vedremo. Dovrei annunciare la window merge di Linux 6.2 durante le vacanze. Probabilmente tutto dovrebbe allinearsi ed andare bene prima che la finestra di merge venga aperta. Ora per favore continuante con i test del codice."