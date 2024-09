Viaggio all'estero? Zero costi di roaming con una eSIM internazionale

Usare Internet all'estero è ora molto più semplice: grazie a una eSIM internazionale, infatti, è possibile assicurarsi una tariffa vantaggiosa con la possibilità di avere tanti Giga per navigare nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio, ancora prima di partire. Tutto quello che bisogna fare è avere uno smartphone compatibile con eSIM e affidarsi all'operatore internazionale giusto.

Gli smartphone in grado di utilizzare le eSIM sono in costante crescita e, quindi, non sarà un problema trovare un dispositivo per poter avere una SIM virtuale da usare all'estero. L'operatore giusto, per scegliere una eSIM conveniente, invece, è Saily, sempre più punto di riferimento del settore (si tratta di un brand di Nord Security, azienda che gestisce anche NordVPN).

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Saily, selezionare il Paese per cui si vuole una eSIM e scegliere la tariffa da attivare, con costi a partire da pochi euro.

Come attivare una eSIM con Saily

La procedura per attivare una eSIM con Saily è molto semplice: una volta raggiunto il sito dell'operatore, infatti, è sufficiente:

inserire la destinazione per cui si intende attivare una eSIM

per cui si intende attivare una eSIM selezionare il piano desiderato , in base alla durata e ai Giga inclusi

, in base alla durata e ai Giga inclusi premere su Procedi con il pagamento per acquistare la eSIM

per acquistare la eSIM seguire la procedura indicata per completare l'operazione

scaricare l'app di Saily in modo da installare la eSIM sul proprio smartphone compatibile

in modo da installare la eSIM sul proprio smartphone compatibile attivare la eSIM prima di mettersi in viaggio

Con Saily è possibile accedere a una SIM virtuale con pochi euro. Le opzioni sono tante ed è possibile anche avere più eSIM in contemporanea (ad esempio, nel caso in cui il viaggio attraversi più Paesi). Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

