Viaggio all'estero? Le eSIM di Airalo sono in offerta: extra sconto su tutto il catalogo

Prima di partire per un viaggio all'estero è possibile acquistare una eSIM in modo da "restare connessi" anche fuori Italia. Si tratta di un sistema semplice e vantaggioso che consente di assicurarsi un bundle di Giga da utilizzare in viaggio, senza la necessità di acquistare una SIM sul posto.

In questo momento, la scelta giusta per chi ha bisogno di una SIM per l'estero è Airalo che mette a disposizione dei suoi utenti una lunga serie di offerte. Da segnalare che per chi acquista oggi una eSIM con il provider è possibile sfruttare un 10% di extra sconto su tutte le soluzioni in listino.

Per un quadro completo sulle offerte basta visitare il sito ufficiale di Airalo qui di sotto. Lo sconto sarà applicato in automatico al momento del check-out. La promo è valida solo per un breve periodo. La eSIM può essere acquistata subito e poi attivata una volta arrivati nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio.

Perché scegliere Airalo

Con le eSIM di Airalo è possibile accedere a tanti vantaggi. Il provider propone, infatti, una lunga serie di soluzioni per acquistare una eSIM da usare all'estero, con offerte dedicate ai singoli Paesi, ad aree geografiche precise o anche con SIM globali, per restare sempre connessi in viaggio.

Per individuare la promozione giusta è sufficiente raggiungere il sito dell'operatore e, tramite la barra di ricerca, digitare la meta del viaggio o l'area geografica per cui si desidera acquistare una eSIM.

A questo punto sarà il sistema a fornire tutte le indicazioni utili sull'offerta da attivare. L'utente potrà scegliere la tariffa giusta andando a considerare:

i Giga disponibili

la durata della tariffa

i costi del piano scelto

Come sottolineato in precedenza, in questo momento è disponibile uno sconto del 10% su tutto il catalogo. Per accedere alle promo basta seguire il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati