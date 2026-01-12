Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Viaggio all'estero? Airalo sconta tutti i suoi piani eSIM

Hai prenotato un viaggio all'estero e non sai qual è la soluzione migliore per rimanere connessi senza spendere troppo? C'è Airalo!
Edoardo D'amato
Pubblicato il 12 gen 2026
Per avere accesso a Internet anche fuori dai confini nazionali, una soluzione pratica ed efficiente è quella delle eSIM di Airalo. Questo operatore mette a disposizione numerosi piani dati da attivare tramite SIM digitale, da installare direttamente sullo smartphone, a patto che il dispositivo supporti la tecnologia eSIM.

Tutte le offerte attive possono essere consultate sul sito ufficiale di Airalo.

Cosa propone Airalo

airalo roaming

La gamma di proposte è molto ampia e pensata per adattarsi a ogni tipo di viaggio. Airalo offre piani eSIM con diverse quantità di dati, incluse opzioni con traffico illimitato, oltre a soluzioni che comprendono anche minuti di chiamata e SMS.

Non mancano poi le eSIM regionali, ideali per chi si sposta tra più Paesi della stessa area geografica - come il Nord America - e i piani globali, perfetti per itinerari più complessi che toccano più continenti.

Per individuare l'offerta più adatta alle proprie esigenze è sufficiente visitare il portale ufficiale e utilizzare la funzione di ricerca interna. I piani disponibili variano in base alla destinazione, alla durata della validità, al numero di gigabyte inclusi e al prezzo: ogni utente può trovare facilmente la soluzione più conveniente.

Una volta scelto il piano, basta installare la eSIM sul telefono per iniziare a navigare all'estero senza dover acquistare una SIM fisica o affrontare i costi elevati del roaming tradizionale. Un sistema flessibile e conveniente, pensato per viaggiare connessi spendendo il meno possibile.

