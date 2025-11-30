Viaggio all'estero a dicembre 2025? La promo Black Friday di Saily continua

In vista di un viaggio all'estero, per restare connessi, è utile acquistare una eSIM internazionale. Le opzioni sono tante ma la soluzione giusta è una: Saily. Con l'offerta del Black Friday, infatti, c'è una doppia promo.

Gli utenti possono acquistare un voucher ottenendo il 10% di credito extra (da utilizzare per l'acquisto futuro di eSIM) oppure possono ottenere 1 mese gratis di NordVPN, scegliendo un piano eSIM da almeno 10 GB.

Per accedere alle promo basta visitare il sito ufficiale di Saily, tramite il link qui di sotto.

Come sfruttare le offerte di Saily

Per accedere alle eSIM di Saily è sufficiente seguire una procedura molto semplice. Per prima cosa, bisogna raggiungere il sito ufficiale dell'operatore e poi dalla barra di ricerca è necessario inserire il Paese per cui si ha bisogno di una eSIM (sono disponibili anche piani globali che coprono più Paesi).

A questo punto sarà possibile accedere all'elenco delle offerte attive per il Paese selezionato. Le tariffe proposte si differenziano per durata del piano, Giga inclusi e, naturalmente, costo. Ogni utente è libero di scegliere l'opzione giusta da attivare.

L'acquisto della eSIM può essere effettuato subito. Il piano dovrà poi essere attivato (seguendo le indicazioni fornite dall'operatore; è necessario usare l'app di Saily) entro 30 giorni dall'acquisto.

Come sottolineato in precedenza, le promo da sfruttare sono due. La prima riguarda la possibilità di acquistare un credito da utilizzare in futuro per acquistare una nuova eSIM. In questo caso, è possibile ottenere il 10% di credito aggiuntivo. Si tratta di un'offerta ottima per chi prevede di partire soltanto tra qualche mese.

C'è poi una seconda offerta: attivando un piano eSIM da almeno 10 GB è possibile ottenere 1 mese di NordVPN in regalo, in modo da mettersi in viaggio con la comodità garantità dalla VPN. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

