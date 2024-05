Viaggia Low Cost: usa CyberGhost e risparmia su voli e hotel

Viaggiare può essere costoso, ma con l'uso di una VPN, puoi risparmiare su voli e hotel. Cambiando virtualmente la tua posizione, puoi accedere a tariffe più basse che variano a seconda del paese da cui stai cercando. Per farlo puoi usare CyberGhost, una delle VPN più economiche ora presenti sul mercato.

Come CyberGhost può aiutarti a risparmiare

Per risparmiare su voli e hotel, l'uso di una VPN può essere estremamente vantaggioso. Le compagnie aeree e i siti di prenotazione spesso variano i prezzi in base alla tua posizione geografica, sfruttando la geolocalizzazione per mostrare tariffe diverse. Utilizzando una VPN, puoi simulare una posizione diversa e accedere a offerte migliori.

Per iniziare, iscriviti a CyberGhost, che offre numerosi server in diversi paesi e garantisce connessioni sicure e veloci. Successivamente, scarica e installa l'app VPN sul tuo dispositivo preferito, che può essere uno smartphone, un tablet, un computer o persino una smart TV.

Una volta installata l'app, accedi con le tue credenziali e seleziona un server in un paese diverso dal tuo, sperimentando con diverse località per trovare le tariffe migliori. Prima di cercare voli o hotel, è importante cancellare i cookie e la cache del tuo browser per impedire ai siti di tracciare le tue ricerche precedenti e mostrarti prezzi più alti.

Quanto costa il servizio? Meno di quanto pensi. Attualmente, CyberGhost offre uno sconto dell'82% sull’abbonamento biennale, in pratica pagherai solamente 2,19 euro al mese. Oltre al risparmio sulla prenotazione delle tue vacanze la tua connessione sarà sicura e privata.

Altra cosa da sottolineare: se non sei soddisfatto del servizio per qualche ragione, CyberGhost mette a disposizione un periodo di garanzia in cui puoi chiedere il rimborso totale di 45 giorni.

Insomma, abbonarsi a CybeGhost VPN significa risparmiare due volte. Visita il sito ufficiale e abbonati al piano biennale. Effettua più di una prova cambiano località sfruttando i tanti server disponibili e cerca le tariffe più convenienti sia per i tuoi voli che per gli hotel.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.