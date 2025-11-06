Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Viaggia all'estero restando connesso: ora è facile con una eSIM

Con una eSIM è possibile restare connessi durante un viaggio all'estero: ecco il servizio giusto da usare per navigare fuori Italia.
Viaggia all'estero restando connesso: ora è facile con una eSIM
Con una eSIM è possibile restare connessi durante un viaggio all'estero: ecco il servizio giusto da usare per navigare fuori Italia.
Davide Raia
Pubblicato il 6 nov 2025
Link copiato negli appunti

Per accedere a Internet durante un viaggio all'estero oggi basta puntare su una eSIM, scegliendo uno degli operatori specializzati nella fornitura di connettività a livello internazionale. Installando la SIM virtuale nel proprio smartphone, infatti, sarà possibile restare connessi anche al di fuori dei confini italiani.

La soluzione giusta per un servizio di questo tipo è rappresentata da Saily, sempre più punto di riferimento del settore. L'operatore propone tantissime offerte, con la possibilità di attivare in pochi secondi il piano eSIM giusto da installare sul proprio smartphone. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Saily, qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Saily

saily-esim-promo

Come accedere alle offerte di Saily

Scegliere un piano eSIM, acquistarlo e installarlo sul proprio smartphone è semplicissimo. Per prima cosa, è sufficiente accedere al sito ufficiale di Saily, una vera e propria vetrina per verificare tutte le promozioni disponibili.

Tramite il motore di ricerca presente in Home Page è possibile trovare le offerte più adatte alle proprie necessità. Basterà inserire il Paese che sarà la meta del proprio viaggio, ad esempio, per verificare le opzioni disponibili.

A questo punto, è necessario scegliere il piano eSIM da acquistare, considerando il costo, i Giga inclusi e la durata del piano stesso (in genere sono disponibili opzioni da 7 oppure da 30 giorni). Una volta individuata l'opzione giusta basta completare l'acquisto.

Ci sono 30 giorni di tempo per installare e attivare la eSIM sul proprio smartphone, seguendo la procedura guidata realizzata da Saily. È possibile, quindi, acquistare il piano eSIM desiderato in anticipo e poi attivarlo prima di mettersi in viaggio.

Per scoprire subito le offerte disponibili e accedere alle soluzioni proposte da Saily. L'unico requisito è il possesso di uno smartphone con supporto alle eSIM (specifica ormai sempre più diffusa nel settore).

Accedi qui alle offerte di Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Belve torna in onda con l'intervista a Belen Rodriguez: come vederla dall'estero
Internet

Belve torna in onda con l'intervista a Belen Rodriguez: come vederla dall'estero
Serie A, 9° giornata: il programma e come vedere le partite su DAZN da 9,99 €/mese
Internet

Serie A, 9° giornata: il programma e come vedere le partite su DAZN da 9,99 €/mese
Saily, l’eSIM che ti fa risparmiare: ricevi fino al 15% di cashback
Internet

Saily, l’eSIM che ti fa risparmiare: ricevi fino al 15% di cashback
eSIM per l'estero: con la promo cashback è il momento giusto per scegliere Saily
Internet

eSIM per l'estero: con la promo cashback è il momento giusto per scegliere Saily