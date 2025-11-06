Viaggia all'estero restando connesso: ora è facile con una eSIM

Per accedere a Internet durante un viaggio all'estero oggi basta puntare su una eSIM, scegliendo uno degli operatori specializzati nella fornitura di connettività a livello internazionale. Installando la SIM virtuale nel proprio smartphone, infatti, sarà possibile restare connessi anche al di fuori dei confini italiani.

La soluzione giusta per un servizio di questo tipo è rappresentata da Saily, sempre più punto di riferimento del settore. L'operatore propone tantissime offerte, con la possibilità di attivare in pochi secondi il piano eSIM giusto da installare sul proprio smartphone. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di Saily, qui di sotto.

Come accedere alle offerte di Saily

Scegliere un piano eSIM, acquistarlo e installarlo sul proprio smartphone è semplicissimo. Per prima cosa, è sufficiente accedere al sito ufficiale di Saily, una vera e propria vetrina per verificare tutte le promozioni disponibili.

Tramite il motore di ricerca presente in Home Page è possibile trovare le offerte più adatte alle proprie necessità. Basterà inserire il Paese che sarà la meta del proprio viaggio, ad esempio, per verificare le opzioni disponibili.

A questo punto, è necessario scegliere il piano eSIM da acquistare, considerando il costo, i Giga inclusi e la durata del piano stesso (in genere sono disponibili opzioni da 7 oppure da 30 giorni). Una volta individuata l'opzione giusta basta completare l'acquisto.

Ci sono 30 giorni di tempo per installare e attivare la eSIM sul proprio smartphone, seguendo la procedura guidata realizzata da Saily. È possibile, quindi, acquistare il piano eSIM desiderato in anticipo e poi attivarlo prima di mettersi in viaggio.

Per scoprire subito le offerte disponibili e accedere alle soluzioni proposte da Saily. L'unico requisito è il possesso di uno smartphone con supporto alle eSIM (specifica ormai sempre più diffusa nel settore).

