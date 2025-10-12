Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Viaggi, streaming e risparmio: scopri l’offerta NordVPN d’autunno

Viaggi, streaming e risparmio: scopri l’offerta NordVPN d’autunno
Roberta Bonori
Pubblicato il 12 ott 2025
Hai in programma un viaggio o un weekend fuori porta e non vuoi rinunciare ai tuoi programmi preferiti o agli eventi sportivi più attesi? Tranquillo: la soluzione è semplice e si chiama NordVPN, l’alleato perfetto per dire addio alle restrizioni geografiche e continuare a goderti lo streaming come se fossi a casa.

Con NordVPN puoi collegarti a un server italiano anche dall’estero, così da vedere partite, serie TV o telegiornali senza limiti. Che tu sia a New York o immerso nei colori d’autunno a Parigi, i tuoi contenuti restano sempre a portata di click.

Naviga al sicuro con NordVPN

Risparmio garantito tutto l’anno

L’offerta NordVPN non è solo intelligente, è anche conveniente. Con i piani biennali scontati fino al 73%, puoi navigare in sicurezza e risparmiare fino a centinaia di euro l’anno. A partire da soli 3,09€ al mese, ottieni due anni di protezione completa.

Un piccolo investimento che ti garantisce sicurezza, libertà e un grande risparmio, anche mentre pianifichi i tuoi acquisti d’autunno o le prime fughe nei weekend di ottobre. Attivare NordVPN è facilissimo: scarichi l’app, scegli un server in Italia e in pochi secondi tutto funziona come se fossi nel tuo salotto. Il tuo provider penserà che ti trovi ancora nel Bel Paese, mentre tu potrai guardare i tuoi contenuti preferiti da qualsiasi parte del mondo. Immagina di non poter vedere la finale del Roland Garros o la tua serie preferita solo perché sei all’estero. Con NordVPN, questo non succede più. Da New York a Tokyo, la tua connessione resta italiana e sicura, senza limiti e senza stress. E mentre fuori si abbassano le temperature, tu puoi scaldarti con un’offerta super conveniente, approfittando degli ultimi giorni della promo per garantirti 2 anni di tranquillità digitale a un prezzo imbattibile.

Naviga al sicuro con NordVPN

