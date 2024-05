VIABUY Mastercard: la carta perfetta per le prossime vacanze

VIABUY non è solo un'alternativa alle banche tradizionali, è una soluzione moderna che risponde alle esigenze di un mondo sempre più digitale, garantendo flessibilità, sicurezza e controllo totale delle proprie finanze.

Con un conto con IBAN personale e una Mastercard Prepaid, VIABUY si distingue per la sua semplicità e praticità di utilizzo.

Apertura facile e veloce

Aprire un conto VIABUY è incredibilmente semplice e veloce. La registrazione può essere completata online in meno di otto minuti, senza bisogno di documentazione cartacea o verifica di solvibilità e reddito. Questo processo totalmente digitale elimina ogni stress tipico dell'apertura di un conto bancario tradizionale.

Caratteristiche e vantaggi del Conto VIABUY

Il conto offre un IBAN personale tedesco o lussemburghese, e una Mastercard Prepaid che può essere utilizzata per pagamenti e prelievi in tutto il mondo. La carta, con numeri in rilievo e un aspetto premium, funziona esattamente come una carta di credito ma con il controllo totale delle spese, dato che permette di spendere solo i fondi che sono stati precedentemente caricati.

Ricarica facile e versatile

Con una vasta gamma di opzioni di ricarica, tra cui bonifici SEPA, SOFORT, e Giropay, VIABUY rende il processo di ricarica dei fondi semplice e accessibile. L'app VIABUY per smartphone permette di gestire il conto e effettuare ricariche in tempo reale, offrendo massima flessibilità e controllo.

Sicurezza e affidabilità

La sicurezza è una priorità per VIABUY, che garantisce la protezione dei fondi degli utenti attraverso il sistema di Zero Liability di Mastercard, che offre una copertura completa contro le frodi. Inoltre, essendo regolamentato dall'UE, VIABUY assicura che i fondi degli utenti siano sempre protetti e separati.

Un partner globale

La VIABUY Mastercard è accettata globalmente e offre ai viaggiatori internazionali e ai professionisti una flessibilità senza pari. Grazie alla compatibilità con Apple Pay in Germania, i pagamenti sono ancora più semplici e sicuri, sia online che nei negozi.