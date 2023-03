VIABUY, apri il tuo conto paperless in meno di 8 minuti

Vuoi aprire un conto corrente in modo veloce e senza stress? VIABUY è la soluzione perfetta per te. Apri il tuo conto corrente completo di IBAN in meno di otto minuti, grazie alla registrazione paperless: non ci sarà bisogno di alcuna verifica Schufa, né giustificativo di reddito. Riceverai, contestualmente all'apertura del conto, anche una carta di debito Mastercard con tecnologia contactless entro pochi giorni dalla richiesta. Ma i vantaggi non finiscono qui: scopriamo cos'altro offre di VIABUY.

Quali sono i vantaggi di VIABUY?

VIABUY sa come fare felici i propri clienti e la VABUY Debit Mastercard è solo l'inizio. Una carta di debito contactless che rappresenta un’alternativa intelligente alle carte di credito tradizionali, che ti offre la possibilità di eliminare il rischio di spendere più di quanto si possiede e di ricevere notifiche istantanee delle transazioni per un facile controllo delle spese.

Ma c'è di più, perché VIABUY offre anche un conto online collegato, dove potrai depositare denaro tramite bonifico bancario e far versare il tuo stipendio tramite l’IBAN lussemburghese e tedesco abilitato all’area SEPA. E con l'applicazione VIABUY gratuita, avrai accesso a tutte le funzionalità di gestione del conto: potrai visualizzare il saldo, pagare le fatture e ricaricare i fondi, in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

Aprire un conto VIABUY è un gioco da ragazzi. In meno di otto minuti potrai completare la procedura - completamente paperless - senza stress, senza lunghi controlli di solvibilità e senza la necessità di presentare documenti di reddito. Tutto il contrario delle banche tradizionali.

Per aprire subito il tuo nuovo conto VIABUY, visita il sito web ufficiale. Una volta forniti i tuoi dati personali e completata l'identificazione tramite documento d'identità, la tua VIABUY Mastercard sarà pronta il giorno lavorativo successivo. Il costo di emissione della carta è di 69,90 euro, mentre la quota annuale per il conto, inclusa la carta, è di soli 19,90 euro.

