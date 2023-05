Vhosting è l'host senza limiti a partire da 26€

Numerose sono le offerte che è possibile trovare in rete per chi cerca una piattaforma hosting su cui aprire un nuovo sito, o trasferirne uno già esistente. Ma tra le poche a cui vale la pena dare un'occhiata c'è sicuramente Vhosting. Perchè? Semplicemente perché non ha limiti! Il punto forte di tutti i suoi piani, compreso quello dal prezzo più basso da 26€ all'anno + IVA, è infatti quello di offrire caselle email e database illimitati, insieme a tante altre funzionalità.

Vhosting è una piattaforma ideale sia per i principianti che per i professionisti, con esigenze più aziendali. Offre infatti piani di tutte le tipologie, inclusi hosting per CMS, server VPS cloud e server dedicati. Fa uso di server sempre aggiornati, in modo da garantire sempre il massimo delle prestazioni, oltre a fornire una rete DNS sempre veloce, garantendo massima trasparenza coi prezzi. Il costo dell'abbonamento non varierà infatti al momento del rinnovo.

Vhosting: prezzi trasparenti e prestazioni elevate

Il piano più economico di Vhosting ha un prezzo di 26€ e include un dominio gratuito. È possibile usufruire di Apache con cache NGINX, caselle email e database illimitati, oltre a certificati SSL gratuiti, accesso SSH e un massimo di 30GB di spazio su SSD NVMe.

Se le esigenze sono più elevate, si può scegliere il piano da 45€ l'anno + IVA, con un massimo di 50GB di spazio offre le stesse opzioni del piano precedente, ma insieme a LiteSpeed con LsCache e la migrazione gratuita di un sito WordPress.

Il piano hosting semiprofessionale dedicato include tutto ciò, ma porta lo spazio disponibile a un tetto di 75GB, a 150€ + IVA annuali.

Con Vhosting sito e posta sono anche separati, in modo da assicurare server più stabili e affidabili.

In tutti i casi, sarà possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto, nel caso non siate soddisfatti. Provate senza preoccupazioni il servizio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.