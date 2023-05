Vhosting: 30GB di spazio e dominio gratuito a partire da 26€

Una tra le tante offerte che è possibile considerare, se si vuole aprire un sito o c'è la necessità di cambiare dominio, è Vhosting. Il piano Hosting Low Cost, dal prezzo di 26€ all'anno IVA, offre tutto il necessario per chi non ha necessità troppo alte. È infatti possibile beneficiare di diverse caratteristiche senza alcun limite e il dominio incluso è gratuito!

Vhosting: gestite senza limiti il vostro sito web

Con Vhosting non avrete alcun limite per quanto riguarda database e posta elettronica. Il certificato SSL è gratuito e sono anche inclusi i backup automatici. Oltre a ciò, il piano vi permette di beneficiare di una connessione tramite SSH (Secure Shell) e della cache NGINX per Apache, in modo da accelerare ulteriormente il tempo di caricamento del sito.

La piattaforma assicura il massimo delle prestazioni, grazie all'utilizzo di server periodicamente aggiornati e per questo motivo sempre performanti. A ciò si aggiunge una rete DNS appositamente predisposta, che permette di ricevere connessioni ad alta velocità sia dall'Italia che all'estero. Il vostro sito garantirà sempre l'esperienza di fruizione più veloce. Allo scopo di avere dei server sempre stabili, Vhosting separa anche il sito web dalla posta elettronica.

Tutti i sistemi sono configurati affinché i clienti siano in grado di sfruttare al completo le risorse. Non ci sarà alcun limite nel poter utilizzare il 100% delle potenzialità. Vhosting assicura inoltre che il prezzo rimarrà uguale anche nel momento del rinnovo. Ma se comunque non sarete soddisfatti, è possibile avvalersi del rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione, con cui è anche possibile provare il servizio prima di continuare a fruirne.

L'offerta Hosting Low Cost offre uno spazio web fino a 30GB su SSD NVMe, per assicurare il massimo della velocità attraverso l'utilizzo degli standard più recenti. Se invece vi serve più memoria, è possibile scegliere tra piani da 25GB fino a 75GB di spazio. Vhosting mette anche a disposizione offerte pensate per cloud hosting cms, server vps cloud e server dedicati.

