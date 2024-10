Very Mobile: Giga x2 per sempre (200) a 6,99 euro al mese

Tra le offerte più interessanti di Very Mobile segnaliamo quella che offre 200 Giga (anziché 100) grazie all'opzione Giga x2 (che per l'occasione è inclusa per sempre), più minuti e SMS illimitati al prezzo di 6,99 euro al mese. L'offerta è valida fino al 21 ottobre e si rivolge ai clienti che richiedono la portabilità del numero da Iliad, NTmobile, PosteMobile e altri MVNO.

La SIM, inclusa la spedizione, è gratuita, così come non sono previsti costi di attivazione. Puoi attivare l'offerta direttamente online su questa pagina dedicata di Very Mobile, anche utilizzando lo SPID.

Very Mobile: 200 Giga + minuti e SMS illimitati a 6,99 euro al mese per sempre

L'offerta di Very include gratuitamente i servizi Hotspot, RingMe e Ti ho cercato, oltre a 7,4 Giga per navigare quando si è in vacanza in uno dei Paesi dell'Unione europea (più i minuti e SMS illimitati già compresi nell'offerta). Un altro utile servizio incluso è il blocco ai servizi a pagamento, in modo da non correre il rischio di attivare senza volerlo abbonamenti indesiderati.

A tutto questo si aggiunge il servizio di ricarica automatica gratuito, il blocco della navigazione quando terminano i Giga (così da non ritrovarsi costi extra da pagare) e il rinnovo dell'offerta lo stesso giorno ogni mese, in modo da ricordarsi con più semplicità la data esatta del rinnovo.

Confermiamo infine che Very Mobile si appoggia alla rete 4G dell'operatore WINDTRE, rete che vanta una copertura pari al 99,7%. Ciò rende l'esperienza utente oltremodo soddisfacente, dato che praticamente ovunque è possibile contare sulla connessione 4G.

Per attivare la promo con 200 Giga, invece di 100, e l'opzione Giga x2 per sempre, occorre visitare la pagina dedicata del sito Very Mobile. La promozione scadrà lunedì 21 ottobre.

